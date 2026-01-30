Fabrizio Romano dijo recientemente sobre la especulación respecto a un regreso a la dirección de Klopp - quien se alejó de Anfield en el verano de 2024: “El Real Madrid perdió su primer partido con Álvaro Arbeloa como entrenador, siendo eliminado de la Copa del Rey contra el Albacete, pero esto no cambia nada sobre su futuro. Fue su primer partido y solo tuvo una sesión de entrenamiento, por lo que no puede ser juzgado como parte de una era Arbeloa.

“Arbeloa tendrá su oportunidad en la Champions League y La Liga, y esos desempeños definirán sus posibilidades de continuar más allá de esta temporada. Al mismo tiempo, el Real Madrid seguirá planificando para el verano de 2026 por si deciden hacer un cambio.

“Sobre Jurgen Klopp, hay personas dentro del Real Madrid que realmente lo aprecian, y puedo confirmar que tiene seguidores dentro del club. Sin embargo, esto debe comenzar desde el propio Klopp. El Real Madrid no se acercará a él preguntándole si quiere volver a entrenar.

“Si Klopp decide públicamente que quiere regresar, entonces podría ser considerado en el verano, pero solo si Arbeloa no se queda. Por ahora, Klopp sigue enfocado en su papel con Red Bull y no hay nada avanzado con el Real Madrid.”

Se dice que Klopp está exigiendo que el Real se desprenda de tres jugadores senior antes de considerar asumir el cargo. Se afirma que el delantero brasileño Vinicius Junior tiene “incompatibilidad total” con Klopp, mientras que Franco Mastantuono y Brahim Díaz también podrían ser trasladados.

Ramón Álvarez de Mon, sin embargo, afirma que Emery es ahora una elección preferida de muchos en el Bernabéu. Ha publicado en redes sociales: “Si el Real Madrid decidiera un cambio de entrenador al final de la temporada, Unai Emery estaría mejor posicionado. Ya ha habido conversaciones en los últimos días para evaluar su disponibilidad. Más detalles en el canal.”