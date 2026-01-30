Unai Emery responde brevemente al interés del Real Madrid tras ser vinculado con el puesto en el Bernabéu
Emery entre los candidatos para hacerse cargo del Bernabéu
Los gigantes de La Liga en la capital española hicieron un cambio en su banquillo a principios de 2026, con la decisión tomada de separarse del ganador de la Copa del Mundo Alonso. Duró solo unos meses al mando, con las riendas recogidas en Madrid durante el verano de 2025.
Arbeloa se ha hecho cargo por ahora, pero ha sufrido una humillante derrota en la Copa del Rey ante Albacete y no ha podido asegurar la clasificación automática para los octavos de final de la competencia de la Liga de Campeones.
Se buscará a alguien con más experiencia en algún momento. Informes en España y en toda Europa han sugerido que Emery es un táctico que los directivos del Bernabéu admiran, habiéndolo visto previamente guiar al Sevilla a tres títulos de la Europa League.
- Getty/GOAL
Emery se muestra reservado sobre sus planes futuros
El hombre de 54 años es cliente del llamado 'superagente' Jorge Mendes, quien tiene fuertes vínculos con el Real. Sin embargo, Emery está revelando poco en lo que respecta a sus planes futuros. Le dijo a los periodistas cuando se le preguntó sobre el supuesto interés del Madrid: “Nada que decir al respecto”.
Los medios en España afirman que Emery está “mejor posicionado” para hacerse cargo del Real, a pesar de que el exentrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, estaría supuestamente listo para dejar su papel como Jefe de Fútbol Global para Red Bull y volver al banquillo.
¿Podría el exentrenador del Liverpool Klopp volver a la gestión en Madrid?
Fabrizio Romano dijo recientemente sobre la especulación respecto a un regreso a la dirección de Klopp - quien se alejó de Anfield en el verano de 2024: “El Real Madrid perdió su primer partido con Álvaro Arbeloa como entrenador, siendo eliminado de la Copa del Rey contra el Albacete, pero esto no cambia nada sobre su futuro. Fue su primer partido y solo tuvo una sesión de entrenamiento, por lo que no puede ser juzgado como parte de una era Arbeloa.
“Arbeloa tendrá su oportunidad en la Champions League y La Liga, y esos desempeños definirán sus posibilidades de continuar más allá de esta temporada. Al mismo tiempo, el Real Madrid seguirá planificando para el verano de 2026 por si deciden hacer un cambio.
“Sobre Jurgen Klopp, hay personas dentro del Real Madrid que realmente lo aprecian, y puedo confirmar que tiene seguidores dentro del club. Sin embargo, esto debe comenzar desde el propio Klopp. El Real Madrid no se acercará a él preguntándole si quiere volver a entrenar.
“Si Klopp decide públicamente que quiere regresar, entonces podría ser considerado en el verano, pero solo si Arbeloa no se queda. Por ahora, Klopp sigue enfocado en su papel con Red Bull y no hay nada avanzado con el Real Madrid.”
Se dice que Klopp está exigiendo que el Real se desprenda de tres jugadores senior antes de considerar asumir el cargo. Se afirma que el delantero brasileño Vinicius Junior tiene “incompatibilidad total” con Klopp, mientras que Franco Mastantuono y Brahim Díaz también podrían ser trasladados.
Ramón Álvarez de Mon, sin embargo, afirma que Emery es ahora una elección preferida de muchos en el Bernabéu. Ha publicado en redes sociales: “Si el Real Madrid decidiera un cambio de entrenador al final de la temporada, Unai Emery estaría mejor posicionado. Ya ha habido conversaciones en los últimos días para evaluar su disponibilidad. Más detalles en el canal.”
- Getty
Desafío por el título: Emery persigue la corona de la Premier League
Emery, quien soportó un período problemático a cargo del Arsenal entre el verano de 2018 y noviembre de 2019, regresó al fútbol inglés con el Villa en noviembre de 2022. Ha dirigido 173 partidos a cargo de los Villans y está a solo dos victorias de alcanzar las 100.
Ha guiado al equipo de West Midlands en competiciones continentales, supervisando aventuras en la Liga de Campeones y la Europa League. El Villa ahora está alto en la tabla de la Premier League y podría formar parte de una batalla por el título en 2026.
El Villa se encuentra tercero en la tabla de la máxima categoría inglesa, pero está igualado en puntos con el Manchester City y solo cuatro detrás del líder Arsenal. Les quedan 15 partidos esta temporada, mientras siguen en la lucha por los honores de la FA Cup y la Europa League.