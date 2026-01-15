"Esa es una posibilidad" - Unai Emery gana respaldo como opción fiable para el Manchester United

Mientras el Manchester United inicia la búsqueda de un nuevo entrenador permanente tras la destitución de Ruben Amorim, la leyenda del Arsenal, Sol Campbell, ha compartido su visión sobre el perfil que se necesita para triunfar en el banquillo de Old Trafford. Con Michael Carrick asumiendo el cargo de manera interina hasta el final de la temporada, la especulación se ha intensificado en torno al próximo técnico a largo plazo.

Para Campbell, la respuesta podría estar dentro de la propia Premier League, concretamente en Villa Park, donde Unai Emery ha relanzado su prestigio y se ha consolidado nuevamente como uno de los estrategas más astutos del futbol europeo.

En declaraciones a Paddy Power, Campbell detalló los rasgos que, a su juicio, debería priorizar la directiva del United. Considera que el club ya dejó atrás la etapa de apuestas arriesgadas y necesita una figura capaz de tender puentes entre la sala de juntas y la afición. En ese sentido, Emery encaja a la perfección: combina inteligencia táctica con el carácter y la resistencia mental necesarios para sobrevivir en la élite.