Unai Emery estalla con Youri Tielemans y lo empuja tras triunfo del Aston Villa en la Europa League

Las emociones se desbordaron el jueves en el Estadio Chobani de Estambul, donde el Aston Villa selló una victoria que le aseguró la clasificación directa a los octavos de final de la Europa League con un partido aún por disputar.

Con al menos siete minutos de tiempo añadido indicados por el cuarto árbitro, el técnico del Villa, Unai Emery, decidió sustituir a Youri Tielemans por George Hemmings, un canterano de 18 años.

Mientras el internacional belga se dirigía a la banda con el reloj avanzando, se produjo un tenso intercambio con un visiblemente molesto Emery. Tielemans intentó apaciguar la situación y continuar hacia el banquillo, pero fue empujado en esa dirección por el exentrenador del Arsenal, en una escena que no pasó desapercibida.

Pese al incidente, el Aston Villa logró defender la ventaja gracias al gol anotado en la primera mitad por Jadon Sancho, cedido por el Manchester United, asegurando así tres puntos clave. Sin embargo, el encontronazo entre Emery y Tielemans dejó perplejos a jugadores, cuerpo técnico y aficionados.