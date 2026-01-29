'Una vez en la vida': el portero del Benfica, Anatoliy Trubin, enloquece las redes sociales con un gol INCREÍBLE contra el Real Madrid en un momento icónico instantáneo de la Champions League
¿Qué hizo Trubin?
Con el Benfica ganando 3-2 contra el Real Madrid, y los gigantes españoles reducidos a nueve hombres en un encuentro áspero, el equipo portugués necesitaba otro gol para avanzar a la fase de eliminatoria de play-off, en lugar de ser eliminado debido a una diferencia de goles inferior a la del Marsella. Trubin avanzó bajo las instrucciones del entrenador Mourinho, y logró conectar un magnífico centro, desviando el balón al rincón inferior y eliminando al club francés mientras el Benfica permanecía en la competición por un pelo.
La reacción en las redes sociales
El comentarista Ian Darke dijo: "¡Jose Mourinho es especial de nuevo! Envía al portero Trubin hacia adelante para obtener el gol que el Benfica necesita para seguir vivo en la Liga de Campeones... ¡y marca en el minuto 98 contra el Real Madrid! Maravilloso drama."
@MarkLomasSport dijo: "¡Qué he presenciado en Lisboa! Último toque de la fase de grupos, el portero del #Benfica Anatoliy Trubin envía al equipo de Jose Mourinho adelante. Escenas salvajes en el Estadio da Luz!"
@IconicMourinho añadió: "Jose Mourinho ha visto muchas cosas locas en sus 25 años de carrera. Un portero marcando en el último minuto para llevar a su equipo a los octavos de final de la Liga de Campeones podría ser la más loca de todas. Un momento único en la vida."
@NoContextFM1 dijo: "Jose Mourinho ha sido entrenador durante 26 años e incluso él está incrédulo por lo que acaba de ver."
@MenInBlazers concluyó, acertadamente en mayúsculas: "EL PORTERO DEL BENFICA ANATOLIY TRUBIN MARCA EN EL ÚLTIMO MINUTO PARA SALVARLOS DE LA ELIMINACIÓN DE LA LIGA DE CAMPEONES. EL FÚTBOL ES LO MEJOR DEL MUNDO"
Historia hecha
El gol de Trubin le dio a Mourinho su primera victoria sobre su antiguo club y ha preparado el escenario para la perspectiva de que los dos equipos se enfrenten nuevamente en un playoff. Según BBC Sport, hay un 50-50 de posibilidades de que ese enfrentamiento se sortee. Si no es así, el Real jugará contra Bodo/Glimt y el Benfica jugará contra el Inter, otro de los antiguos equipos de Mourinho. Andreas Schjelderup anotó un doblete y Vangelis Pavlidis también encontró la red mientras el Benfica aseguraba una notable victoria el miércoles por la noche.
¿Qué viene después?
Este fin de semana, el equipo portugués juega contra Tondela en la liga. Los hombres de Mourinho están terceros en la tabla, a 10 puntos de los líderes Porto. Los playoffs de la ronda eliminatoria se llevarán a cabo en febrero.