El comentarista Ian Darke dijo: "¡Jose Mourinho es especial de nuevo! Envía al portero Trubin hacia adelante para obtener el gol que el Benfica necesita para seguir vivo en la Liga de Campeones... ¡y marca en el minuto 98 contra el Real Madrid! Maravilloso drama."

@MarkLomasSport dijo: "¡Qué he presenciado en Lisboa! Último toque de la fase de grupos, el portero del #Benfica Anatoliy Trubin envía al equipo de Jose Mourinho adelante. Escenas salvajes en el Estadio da Luz!"

@IconicMourinho añadió: "Jose Mourinho ha visto muchas cosas locas en sus 25 años de carrera. Un portero marcando en el último minuto para llevar a su equipo a los octavos de final de la Liga de Campeones podría ser la más loca de todas. Un momento único en la vida."

@NoContextFM1 dijo: "Jose Mourinho ha sido entrenador durante 26 años e incluso él está incrédulo por lo que acaba de ver."

@MenInBlazers concluyó, acertadamente en mayúsculas: "EL PORTERO DEL BENFICA ANATOLIY TRUBIN MARCA EN EL ÚLTIMO MINUTO PARA SALVARLOS DE LA ELIMINACIÓN DE LA LIGA DE CAMPEONES. EL FÚTBOL ES LO MEJOR DEL MUNDO"