'Una situación tensa' - Las relaciones entre el Real Madrid y el Barcelona 'no son buenas' debido al 'caso de Negreira', dice Joan Laporta
Barça envuelto en el caso de arbitraje Negreira
El caso 'Negreira' se ha convertido quizás en el caso legal más destacado en el fútbol en la historia reciente, con el Barcelona acusado de pagar €8 millones a Jose Maria Enriquez Negreira, el ex vicepresidente del CTA (Comité Técnico de Árbitros en España), entre 2001 y 2018 con fines poco éticos.
En octubre, un tribunal de Barcelona emitió una orden formal requiriendo al club catalán que entregue todos los contratos y documentos de respaldo relacionados con la investigación en curso. Según informes de El Mundo, los investigadores no han podido localizar los acuerdos originales ni ningún registro escrito en los archivos del Barcelona que sustente los pagos, los cuales supuestamente se realizaron por servicios de “asesoría arbitral”. La ausencia de documentación ha intensificado las sospechas sobre las relaciones del club con Negreira.
La directiva del tribunal va más allá de la recopilación de registros administrativos, ya que el Barcelona también ha sido citado a declarar como entidad legal. Los ex entrenadores Luis Enrique y Ernesto Valverde, junto con el actual presidente del club Laporta, están programados para comparecer como testigos el 25 de noviembre.
Laporta explica la relación del Barça con el Real Madrid
Hablando en Catalunya Radio, Laporta dijo: “La reunión fue correcta, respetuosa y armoniosa. Nunca hemos estado casados, por lo que un divorcio no es posible. Las relaciones no son buenas porque aparecieron en el caso Negreira, presentando pruebas irrelevantes e inconclusas. Tener el caso abierto debe ser de algún interés para ellos. No nos gusta, y es una situación tensa. Somos rivales eternos y lo manejamos con respeto. No quería entrar en el tema del partido en Miami contra el Villarreal. Vimos oposición de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) y de otros clubes desde el principio. No creo que la competencia se vea comprometida.”
La postura de Madrid sobre la supuesta implicación de Barcelona en el escándalo de arbitraje
Los Blancos abordaron el asunto con urgencia, convocando una reunión de la junta en marzo de 2023 a medida que las acusaciones contra Barcelona se intensificaron. Según un informe de Marca en septiembre, el Real Madrid está decidido a seguir el caso Negreira en toda su extensión, buscando consecuencias donde sea posible. El club supuestamente cree que todavía existe una cultura de sesgo de larga data en su contra y considera esenciales las sanciones contra el Barcelona para la integridad tanto del Real Madrid como del fútbol español.
Además, Real Madrid TV, el canal oficial de medios del club, ha intensificado su cobertura del caso, lanzando una serie de informes que destacan lo que el club ve como años de trato injusto. Las transmisiones han examinado datos como la distribución de tarjetas amarillas y rojas en partidos tanto del Barcelona como del Real Madrid, una continuación de una postura editorial que el canal ha mantenido durante algún tiempo.
Recientemente, Madrid presentó una queja oficial a la FIFA centrada en supuestas inconsistencias arbitrales, destacando incidentes como el gol anulado de Arda Guler, las decisiones de fuera de juego marginales de Kylian Mbappe y la tarjeta roja de Dean Huijsen contra la Real Sociedad. El presidente del club, Florentino Pérez, ha pedido supervisión internacional, argumentando que la arbitraje doméstico carece de credibilidad.
Cuando se le preguntó sobre el tema, el entrenador Xabi Alonso reconoció que defender los intereses del club es legítimo, pero advirtió contra dejar que las controversias arbitrales dominen la conversación. "Es legítimo defender nuestros intereses. Mientras el club lo haga, está bien. No quiero que el tema arbitral sea una idea fija. Pensemos en mañana. Ya se ha hablado suficiente del incidente en Anoeta", dijo.
La queja también hace referencia al caso Negreira, afirmando que el escándalo continúa socavando la confianza en el arbitraje español, ya que varios oficiales actuales comenzaron sus carreras bajo su mandato.
Palabras de crítica del ex presidente del Barça hacia el Real Madrid
Después de aparecer en una de las audiencias en septiembre, el ex presidente del Barcelona Sandro Rosell criticó a Madrid por escalar el asunto a la FIFA mientras también defendía a los catalanes. "Un club de caballeros debería haber aceptado esto y no haberlo alargado de por vida como están tratando de hacer para encubrir otras cosas," dijo. "Como ahora, por ejemplo, después de cuatro partidos de liga, ya han ido a quejarse a la FIFA sobre el arbitraje. ¿Dónde está el Sr. Negreira ahora?
"Aquí pueden decir que estamos cerrando el caso porque la evidencia apoya a los acusados... y eso es todo. Sentémonos todos a volver a ver los partidos. Me encantaría. Tal vez a algunas personas aquí no les gustaría verlo de nuevo. Lo siento. Pero a veces no ganas. A veces pierdes, y tienes que aceptarlo."
