'Una situación tensa' - Las relaciones entre el Real Madrid y el Barcelona 'no son buenas' debido al 'caso de Negreira', dice Joan Laporta

Los Blancos abordaron el asunto con urgencia, convocando una reunión de la junta en marzo de 2023 a medida que las acusaciones contra Barcelona se intensificaron. Según un informe de Marca en septiembre, el Real Madrid está decidido a seguir el caso Negreira en toda su extensión, buscando consecuencias donde sea posible. El club supuestamente cree que todavía existe una cultura de sesgo de larga data en su contra y considera esenciales las sanciones contra el Barcelona para la integridad tanto del Real Madrid como del fútbol español.

Además, Real Madrid TV, el canal oficial de medios del club, ha intensificado su cobertura del caso, lanzando una serie de informes que destacan lo que el club ve como años de trato injusto. Las transmisiones han examinado datos como la distribución de tarjetas amarillas y rojas en partidos tanto del Barcelona como del Real Madrid, una continuación de una postura editorial que el canal ha mantenido durante algún tiempo.

Recientemente, Madrid presentó una queja oficial a la FIFA centrada en supuestas inconsistencias arbitrales, destacando incidentes como el gol anulado de Arda Guler, las decisiones de fuera de juego marginales de Kylian Mbappe y la tarjeta roja de Dean Huijsen contra la Real Sociedad. El presidente del club, Florentino Pérez, ha pedido supervisión internacional, argumentando que la arbitraje doméstico carece de credibilidad.

Cuando se le preguntó sobre el tema, el entrenador Xabi Alonso reconoció que defender los intereses del club es legítimo, pero advirtió contra dejar que las controversias arbitrales dominen la conversación. "Es legítimo defender nuestros intereses. Mientras el club lo haga, está bien. No quiero que el tema arbitral sea una idea fija. Pensemos en mañana. Ya se ha hablado suficiente del incidente en Anoeta", dijo.

La queja también hace referencia al caso Negreira, afirmando que el escándalo continúa socavando la confianza en el arbitraje español, ya que varios oficiales actuales comenzaron sus carreras bajo su mandato.