Una predicción de transferencia de Cristiano Ronaldo a la MLS fue hecha por un exdelantero del Manchester United, y se ha establecido una fecha para cuando la superestrella de Al-Nassr podría unirse a Lionel Messi en América
- Getty
CR7 eterno: El mejor de todos los tiempos portugués no muestra señales de desaceleración
No hay signos de que Ronaldo esté disminuyendo la velocidad en el corto plazo, con el delantero perenne acercándose rápidamente a su 41 cumpleaños. Ha firmado un contrato con el equipo de la Saudi Pro League Al-Nassr, que está previsto que dure hasta 2027.
Se persiguen más grandes honores en el Medio Oriente, junto con una tercera Bota de Oro consecutiva, y no se ha ofrecido ninguna indicación de que se retire en el futuro cercano. Se espera que Ronaldo participe en unas sextas finales de la Copa del Mundo con Portugal este verano, ya que entra a ese torneo como capitán de su país.
Tiene 226 apariciones y 143 goles internacionales a su nombre - mientras se reescriben los libros de récords - y algunos dicen que podría continuar hasta la Copa del Mundo de 2030, ya que los partidos de ese evento se llevarán a cabo en su tierra natal.
¿Cuánto tiempo jugará Ronaldo? Predicción de Sheringham
Eso puede ser un poco ambicioso, pero Sheringham, quien jugó en la Premier League hasta sus 40 años, puede ver a Ronaldo extendiendo su carrera más allá del final de otra lucrativa extensión en Riad.
El gran jugador del United, hablando en asociación con Mr Q, dijo a GOAL cuando se le preguntó si ve a CR7 seguir adelante hasta mediados de los 40: “Lo veo. Todo se trata de mantenerse en forma y saludable, alejarse de las lesiones. Tiene un físico adecuado, es como una máquina que se cuida a sí misma en el campo de fútbol. Está jugando en una liga donde no será tan difícil para él semana tras semana. Puedo verlo jugando durante algunos años más. Creo que podría llegar a los 44.”
- Getty/GOAL
¿Podrían Ronaldo y Messi unir fuerzas en la MLS?
Como accionista en Al-Nassr, Ronaldo podría aceptar quedarse en Arabia Saudita. Sin embargo, podría ser que se sienta tentado a asumir un nuevo desafío en 2027. Se ha especulado durante algún tiempo sobre un regreso a sus raíces en el Sporting.
Los aficionados de todo el mundo también quisieran ver a dos eternos rivales en el mismo equipo antes de que sus respectivas carreras lleguen a su fin. Al ser preguntado si Ronaldo volverá a ser visto en Europa, o si podría unirse a Messi en el Inter Miami, Sheringham dijo: “No lo creo [volver a Europa]. Creo que lo haría en América, sin duda. Podría esperar hasta los 44/45 años antes de ir”.
Otro exjugador del United, el ganador de la Copa del Mundo brasileño Kleberson, le dijo recientemente a GOAL - habiendo pasado tiempo él mismo en Estados Unidos - cuando se le preguntó si Ronaldo y Messi podrían unirse: “¡Wow, imagina eso sucediendo, América va a volverse loca! Van a vender todo para tener a esos dos juntos. En un vestuario - Messi, Cristiano Ronaldo y tal vez Neymar. ¡Es un equipo de ensueño!”
Sin repetidos: los números de Ronaldo nunca serán igualados
Por ahora, Ronaldo está enfocado en perseguir trofeos con Al-Nassr y acercándose cada vez más a los 1,000 goles en competiciones.
Al ser preguntado si volveremos a ver algo similar a sus logros, el exinternacional inglés agregó: “No creo que lo veamos. No en este juego moderno donde la gente es cuidada, se les da descanso, se les deja fuera, rotaciones y todo eso. Definitivamente no estaba contento con esa situación de rotación como jugador. Sé con certeza que Ronaldo tampoco querrá eso. Cuando eres joven quieres estar jugando al fútbol. No estará contento con eso.”
Ronaldo ha sido advertido de que necesitará mantener estándares individuales notables para asegurar un lugar en el once titular de Portugal, ya que el entrenador nacional Roberto Martinez está dispuesto a tomar decisiones difíciles de selección.
Sin embargo, se le dará la oportunidad de abrir esa competencia, con el brazalete de capitán, y permanece decidido a emular los logros del ícono argentino Messi en cuanto a capturar una corona global.