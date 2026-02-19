Una organización benéfica contra el racismo acusa a José Mourinho de «manipular» a Vinicius Junior tras el caos de la Liga de Campeones

El partido se detuvo durante casi 10 minutos después de que los aficionados del Benfica lanzaran objetos al jugador del Madrid mientras celebraba su impresionante y decisivo gol en el 1-0 en Lisboa. Cuando el partido estaba a punto de reanudarse, el brasileño se abalanzó sobre el árbitro, alegando que Gianluca Prestianni, del Benfica, le había dirigido un comentario racista. El incidente provocó indignación en el campo y en las gradas, ya que los jugadores y entrenadores de ambos equipos reaccionaron mientras el público abucheaba.

Tras el partido, el entrenador del Benfica, Mourinho, acaparó la atención con unos comentarios que no hicieron más que avivar el debate, respaldando la postura de su club y poniendo en duda la idoneidad del comportamiento del delantero del Madrid durante el partido.

«Debería ser el momento loco del partido, un gol increíble en un buen partido... estos talentos son capaces de hacer estas cosas bonitas, pero, por desgracia, [Vinicius] no se conformó con marcar ese gol asombroso y luego se acabó el partido. Cuando marcas un gol así, lo celebras de forma respetuosa», declaró a Amazon.

Cuando se le preguntó si Vinicius había provocado activamente a la afición local y a la plantilla del Benfica, el exentrenador del Chelsea y del Madrid se mostró firme en su opinión. Mourinho añadió: «Sí, eso creo. Las palabras que intercambian Prestianni y Vinicius, quiero ser independiente. No voy a comentar nada al respecto».

Mourinho también reveló la naturaleza de su conversación con el jugador durante una pausa en el juego. Contó: «Le dije que cuando marcas un gol así, solo lo celebras y vuelves al campo. Y luego, cuando discutía sobre el racismo, le dije que la persona más importante en la historia de este club era negra. Este club es todo menos racista, así que si en su mente era algo relacionado con eso, esto es el Benfica. Hay algo que no funciona, porque ocurre en todos los estadios. En todos los estadios en los que juega Vinicius ocurre algo. Siempre. Lo que digo es que fueron 50 minutos de buen fútbol, con millones de personas viéndolo en todo el mundo, un gol increíble, absolutamente increíble, y luego se acabó el partido».