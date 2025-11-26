Una leyenda del Real Madrid explica por qué La Liga no revisará el choque de Vinicius Jr con Iñaki Peña que dejó al portero sangrando mientras Jude Bellingham anotaba el empate contra Elche

Los Blancos se vieron obligados a conformarse con un frustrante empate 2-2 contra Elche, extendiendo su racha sin ganar a tres partidos en todas las competiciones. Después de quedarse atrás dos veces con goles de Aleix Febas y Álvaro Rodríguez, el Madrid rescató un punto cuando Bellingham marcó en el minuto 87. Pero el empate provocó furiosas protestas del equipo local. En el desarrollo, Vinicius chocó con el portero Peña, dejando al portero del Elche sangrando por la nariz. A pesar de las fuertes protestas y controles del VAR, el gol se mantuvo.

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, estaba furioso después, insistiendo en que el desafío debería haber sido dado como falta, diciendo: “Es una falta clara. No es una parte normal del juego. Para eso está el VAR. Es una falta muy clara; golpea al portero e incluso lo hace sangrar. Es muy evidente.”

Insistió en sus comentarios después del partido: “No estoy en absoluto contento con el resultado, especialmente considerando los momentos decisivos del partido. La falta de Vinicius para el empate 2-2 fue muy clara. Iñaki no vio la jugada, pero no fue solo una parte normal del juego, fue una falta clara. Me molesta perder el tiempo en estas cosas.” Su enojo estableció el escenario para un nuevo debate arbitral y todas las miradas se dirigieron al nuevo sistema “Tiempo de Revisión” de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).