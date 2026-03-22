Una leyenda del Arsenal cuenta cómo Max Dowman le pide consejo y se queja de su propio rendimiento

Dowman se pone en contacto con frecuencia con Wilshere, quien le dio al joven su debut en el equipo sub-18 cuando tenía 13 años. Ahora, como entrenador del Luton Town, este hombre de 34 años sigue siendo un confidente cercano del delantero. A pesar de su brillante actuación como mejor jugador del partido contra el Mansfield Town en la FA Cup, el joven se quedó frustrado. Wilshere declaró a The Sun: «Max y yo hablamos. La última vez que hablé con él fue después del partido contra el Mansfield y no estaba contento con su actuación. Lo cual ya sabía que pasaría, porque así es él».