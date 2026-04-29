Una frase de Max Eberl roza la locura, pero lo dice todo sobre este FC Bayern

En sentido figurado, los jugadores de ambos equipos protagonizaron una batalla futbolística para el recuerdo en el Parque de los Príncipes.

¡5-4! La semifinal con más goles de la historia de la Liga de Campeones. The Sun lo llama «partido del siglo», Mundo Deportivo «obra maestra» y Le Figaro un «espectáculo de primera clase».

El técnico del PSG, Luis Enrique, lo resumió así: «Es el mejor partido que he vivido como entrenador». Y lo dice alguien que ya ganó dos finales de la Liga de Campeones; hace un año su equipo venció 5-0 al Inter en la final de Múnich.