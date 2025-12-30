Una estrella del Inter Miami admite que 'casi se desmayó' al conocer a Lionel Messi por primera vez y revela cómo es el 'animal' argentino como compañero de equipo

Bright le dijo a Gazzetta sobre su primer encuentro con Messi: "Leo es una persona muy humilde con un aura increíble. Recuerdo que la primera vez que lo vi casi me desmayo, a pesar de intentar prepararme mentalmente antes de que llegara. Se presentó como cualquier persona, es un líder dentro y fuera del campo, antes de los partidos siempre sabe cómo encontrar las palabras adecuadas para motivarnos. Un profesional ejemplar, con una atención obsesiva al detalle.

"Es un chico tranquilo, pero en el campo se transforma en un animal, a los 38 y después de todo lo que ha ganado nunca quiere perder ni siquiera en los entrenamientos. En el vestuario, tiene una muy buena relación con todo el equipo.

"(Tenemos) una buena relación como compañeros de equipo - hablamos mucho de fútbol, él me cuenta sobre su familia y me pregunta por la mía. Ha sido de gran ayuda estos dos años tanto dentro como fuera del campo. Me dijo que le gusta Italia y los desafíos que jugó en San Siro. Cuando ganó con el Barcelona contra el Milán en 2011, yo también estaba en la grada, gracias a que mi hermano jugaba en el equipo juvenil."