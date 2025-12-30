Getty
Una estrella del Inter Miami admite que 'casi se desmayó' al conocer a Lionel Messi por primera vez y revela cómo es el 'animal' argentino como compañero de equipo
El increíble ascenso de Bright
Bright ha pasado de jugar en la Serie D con Arconatese, antes de mudarse a Estados Unidos para perseguir una carrera en el sistema de fútbol universitario. Finalmente se unió a Inter Miami en 2024 y ahora es campeón de la MLS, convirtiéndose en el cuarto jugador italiano en ganar un trofeo junto a Messi, uniéndose a Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti y Gianluca Zambrotta en un club muy exclusivo. Y ahora ha revelado su primera impresión abrumadora cuando conoció al ganador de la Copa del Mundo, afirmando que el argentino se transforma en un "animal" una vez que cruza la línea blanca.
Una reunión vertiginosa
Bright le dijo a Gazzetta sobre su primer encuentro con Messi: "Leo es una persona muy humilde con un aura increíble. Recuerdo que la primera vez que lo vi casi me desmayo, a pesar de intentar prepararme mentalmente antes de que llegara. Se presentó como cualquier persona, es un líder dentro y fuera del campo, antes de los partidos siempre sabe cómo encontrar las palabras adecuadas para motivarnos. Un profesional ejemplar, con una atención obsesiva al detalle.
"Es un chico tranquilo, pero en el campo se transforma en un animal, a los 38 y después de todo lo que ha ganado nunca quiere perder ni siquiera en los entrenamientos. En el vestuario, tiene una muy buena relación con todo el equipo.
"(Tenemos) una buena relación como compañeros de equipo - hablamos mucho de fútbol, él me cuenta sobre su familia y me pregunta por la mía. Ha sido de gran ayuda estos dos años tanto dentro como fuera del campo. Me dijo que le gusta Italia y los desafíos que jugó en San Siro. Cuando ganó con el Barcelona contra el Milán en 2011, yo también estaba en la grada, gracias a que mi hermano jugaba en el equipo juvenil."
Los compañeros excepcionales de Bright.
Bright también reveló cómo es compartir vestuario con figuras como Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, además de Messi.
Agregó: "Para ellos también, el cuidado que ponen en cada detalle es impresionante. Para que lo entiendas: durante un entrenamiento Jordi Alba me recriminó porque, aunque le había dado un pase perfecto a sus pies, la pelota no le había llegado a la velocidad correcta y tuvo que hacer un ajuste extra para arreglarlo. Pero a pesar de este perfeccionismo, se han integrado muy bien en el grupo y son todas personas muy humildes. Me emocioné mucho cuando Leo y Jordi me dijeron que tenía las características para jugar en Europa.
"Sergio Busquets es el que más se acercó a mí: jugamos en el mismo puesto y trató de que asimilara su estilo, aunque somos dos jugadores completamente diferentes. Él es mucho más técnico, mientras que yo soy más aguerrido... Jugar como él es casi imposible (ríe). Él y yo hablamos mucho de fútbol americano y jugamos juntos en una liga de fútbol fantasy. Lo voy a extrañar mucho ahora que se ha retirado."
También ha confirmado que ha interactuado regularmente con David Beckham, copropietario de Inter Miami, agregando: "(Javier) Mascherano es muy bueno a nivel humano, logra ponerse al mismo nivel que los jugadores. Me pide que ponga mi determinación en juego para compensar la pérdida de las cualidades técnicas de Sergio. Beckham es un verdadero líder, muy presente: antes de los partidos siempre viene a motivarnos uno por uno."
¿Qué sigue?
El Inter Miami volverá a la acción el 22 de febrero cuando se enfrenten a LAFC en su primer partido de la temporada 2026 de la MLS. Ese enfrentamiento verá a Messi medirse con Son Heung-min tras el traslado de la estrella surcoreana a Estados Unidos desde el Tottenham el verano pasado.
