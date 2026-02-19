Getty
Traducido por
Una estadística increíble revela la raíz de los problemas del Arsenal para ganar el título tras la derrota ante los Wolves
Arteta bajo presión para conseguir un trofeo
Se han logrado avances positivos en el Emirates Stadium bajo la dirección de un técnico español, con retos para conseguir importantes títulos tanto en casa como en el extranjero. Sin embargo, los éxitos tangibles han sido escasos.
Los Gunners siguen en la lucha por un cuádruple sin precedentes esta temporada, con la conquista de la Premier League complementada por la búsqueda de la gloria en la FA Cup, la Carabao Cup y la Champions League.
- Getty
El Arsenal pierde puntos desde posiciones ganadoras.
Sin embargo, Arteta necesitará ver una determinación inquebrantable por parte de su equipo si quieren superar cualquiera de esas líneas en primer lugar. Los Gunners han sufrido algunos altibajos en las últimas semanas, consiguiendo solo dos victorias en sus últimos siete partidos de la Premier League.
Esta racha de resultados ha reducido su ventaja en lo alto de la tabla a solo cinco puntos, con el Manchester City, segundo clasificado, con un partido menos. Contra el Wolverhampton se pusieron de manifiesto graves deficiencias.
Tras ir ganando 2-0 en el minuto 56 en Molineux, el Arsenal se vio superado y encajó un dramático empate a cuatro minutos del final del tiempo añadido, cuando el debutante adolescente Tom Edozie disparó el balón y superó a Riccardo Calafiori en la línea de gol.
El Arsenal ha perdido siete puntos desde posiciones ganadoras en 2026, y solo el West Ham y el Crystal Palace (ocho cada uno), amenazados por el descenso, han sufrido más en ese aspecto.
Arteta, cuestionado sobre la fragilidad mental de los Gunners en su lucha por el título
Arteta reconoce que tiene problemas que resolver en el norte de Londres. Al reflexionar sobre una noche frustrante en West Midlands, declaró a los periodistas: «Obviamente, estamos muy decepcionados con el resultado y con cómo terminó el partido, pero tenemos que culparnos a nosotros mismos. Creo que el rendimiento en la segunda parte no se acercó en absoluto al nivel que se exige en esta liga para ganar, con el margen que creo que debería haber existido hoy, especialmente por la forma en que jugamos en la primera parte. Es un momento de decepción.
«Todos queremos hablar mucho sobre cómo nos sentimos, pero no es el momento de hacerlo, porque cualquier cosa que hagamos tiene que ser siempre y únicamente con la intención de ayudar al equipo. Ahora mismo creo que tenemos que tragar con esa frustración. Cuando estás a este nivel y en lo más alto, tienes que encajar el golpe, porque hoy también nos lo merecemos, y seguir adelante lo antes posible, porque el domingo tenemos un partido importante».
Al ser preguntado sobre la supuesta fragilidad de su equipo cuando se ve sometido a presión, habiendo desperdiciado ventajas en la lucha por el título en campañas anteriores, Arteta añadió: «Creo que cualquier pregunta, cualquier crítica, cualquier opinión, hay que aceptarla con deportividad. Creo que eso es todo. Cualquier golpe, cualquier bala, hay que aceptarlo, porque no hemos rendido al nivel que se requiere.
«Cualquier cosa que diga cualquiera puede ser cierta, porque no hicimos lo que teníamos que hacer. La forma de hacerlo es en el campo el domingo, en la gran oportunidad que tenemos. Siempre lo hemos hecho, pero solo eres fuerte si lo demuestras la próxima vez que lo hagas. Hablar y decirlo aquí es fácil, pero tenemos que hacerlo en el campo».
- Getty Images Sport
El Arsenal se enfrentará al Tottenham en el derbi del norte de Londres.
Continuó diciendo sobre mantener a los aficionados preocupados a bordo: «Cuanto más puedan estar con los jugadores, mejor, y yo seré el primero en estar muy cerca de ellos porque esto no tiene nada que ver con la actitud o el deseo. Es todo lo contrario. Es parte del fútbol.
«Todo lo que podía salir mal, salió mal, porque si nos fijamos en cómo encajamos los dos goles, sin conceder realmente ninguna otra situación, es muy raro. Pero sucedió, y sucedió por una razón, y tenemos que reaccionar ante ello».
Arteta no debería tener que esforzarse demasiado en motivar a sus jugadores antes del próximo partido del Arsenal, ya que el domingo se enfrentarán en el derbi al Tottenham, su vecino del norte de Londres.
Anuncios