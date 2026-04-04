El astro francés Kylian Mbappé afronta un mes decisivo en su trayectoria con el Real Madrid, ya que, tras recuperarse por completo de su lesión de rodilla y volver al once titular, comienza hoy sábado, ante el Real Mallorca, su camino hacia la conquista de su primer título de la Liga española y de la Liga de Campeones.
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Una encrucijada... El mes decisivo marcará el destino de Mbappé
La era de Mbappé
Según el diario español «Marca», Mbappé tiene ante sí una gran oportunidad de conquistar los títulos que marcarán su etapa en el Real Madrid, ahora que la temporada entra en su recta final.
El palmarés del delantero francés con el Real Madrid se limita hasta ahora a dos Supercopas de Europa y una Copa Intercontinental, mientras que su palmarés sigue sin incluir títulos de La Liga, la Copa del Rey ni la Liga de Campeones, a medida que se acerca el final de su segunda temporada con la camiseta «merengue», además de haber perdido la Supercopa de España y el Mundial de Clubes el verano pasado, un palmarés que parece escaso para un jugador que dejó el París Saint-Germain con el objetivo de seguir los pasos de Cristiano Ronaldo y ganarlo todo.
Los datos indican que la llegada de Mbappé no ha coincidido con los mejores momentos del equipo, ya que el Real Madrid atraviesa una fase de reajuste y aún no ha encontrado la continuidad y la solidez que caracterizaron sus mejores épocas; a pesar de ello, el equipo, bajo la dirección del entrenador Arbeloa, ha logrado situarse en una posición que le permite luchar en todos los frentes, pues, aunque no se le considere el principal favorito, el equipo sigue vivo, a solo 4 puntos del Barcelona en La Liga y tras alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones, lo que deja la puerta abierta a terminar la temporada de forma excelente.
El Real Madrid necesita recuperar la mejor versión de Mbappé para alcanzar estos objetivos, sobre todo ahora que el francés ha superado sus problemas de rodilla y se espera que vuelva a marcar la diferencia.
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Una lesión decepcionante
A pesar del espectacular comienzo de Mbappé esta temporada y de los 38 goles que ha marcado hasta ahora, la lesión ha frenado su progresión y su influencia en los momentos más difíciles de la temporada, y el equipo necesita ahora recuperar su enorme capacidad goleadora, que marca la diferencia en las noches importantes.
Hay señales positivas en torno al equipo en este momento decisivo, ya que Arbeloa ha logrado construir un grupo más cohesionado, con Vinícius y Valverde recuperando su nivel habitual, y el regreso de pilares fundamentales como Jude Bellingham y Militão, pero esta evolución colectiva sigue necesitando el factor diferenciador que supone la mejor versión de Mbappé.
El delantero francés no acepta la idea de terminar su segunda temporada en Madrid sin títulos importantes, y la primera prueba será ante el Mallorca para asegurarse de mantenerse en la lucha por la Liga, partido que precede al choque contra el Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de la Champions, donde al equipo le espera un calendario extremadamente difícil que culmina con el enfrentamiento en el «Camp Nou» el próximo 10 de mayo.
Este mes será decisivo para el futuro del Real Madrid y de Mbappé en particular, para confirmar si el equipo blanco está realmente en condiciones de aspirar a ganarlo todo, en un mes que Arbeloa ha calificado como un mes «sin margen de error».