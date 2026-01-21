Un vándalo incendia la estatua de Cristiano Ronaldo frente al Museo CR7 en Portugal y publica un mensaje ominoso en las redes sociales
Acrobacia insólita publicada en las redes sociales
Una estatua de bronce del ícono del fútbol Ronaldo ha sido blanco de un extraño ataque de incendio en su isla natal de Madeira. La mañana del martes, una cámara captó a un vándalo rociando la efigie de 3,3 metros con líquido inflamable antes de prenderle fuego frente al Museo CR7 en Funchal.
El perpetrador, que grabó su propia hazaña, capturó el momento en que las llamas envolvieron la escultura. Mientras el fuego se propagaba, el individuo se alejó para realizar un frenético baile al son de música rap a todo volumen. El video concluye con el vándalo haciendo gestos obscenos hacia la estatua, moviendo su pelvis y levantando el dedo medio hacia la figura de bronce, que fue inaugurada por el mismo delantero de Al-Nassr en 2014.
Advertencia ominosa en Instagram
El extravagante video fue posteriormente subido a Instagram por un usuario que se identifica como un "freestyler y hombre local". En un subtítulo perturbador que acompaña el clip, el vándalo escribió: "Esta es la última advertencia de Dios".
La publicación inmediatamente provocó la furia de la legión de fanáticos de Ronaldo, con muchos condenando el acto como un desesperado grito de atención. Sigue sin estar claro si la estatua ha sufrido daños permanentes, aunque las llamas parecieron apagarse rápidamente después del estallido inicial.
La policía identifica a un alborotador en serie
Las autoridades de Funchal se han movido rápidamente para investigar el incidente. Una fuente de la fuerza policial PSP confirmó a la prensa local que el sospechoso ya ha sido identificado, señalando que es "conocido aquí por situaciones similares anteriores". Sin embargo, los oficiales aún no lo han localizado.
Un portavoz del Museo CR7 declaró que el asunto está siendo manejado por la policía y se negó a hacer más comentarios. No es la primera vez que la estatua, famosa por sus generosas proporciones físicas, ha atraído atención no deseada; fue trasladada a su ubicación actual en 2016 después de ser vandalizada por fanáticos de Lionel Messi.
- Getty Images Sport
Una historia de controversias sobre estatuas
Esta obra específica de bronce es distinta del infame busto del aeropuerto que fue noticia mundial por su cuestionable parecido con el astro portugués. Cuando esta estatua en el museo fue vandalizada por primera vez en 2016 con el nombre y número de Messi, la hermana de Ronaldo, Katia Aveiro, lanzó un ataque mordaz contra los "salvajes" responsables, afirmando que deberían ser enviados a Siria por su falta de respeto.
"Encuentro el acto en sí como un deshonor, pero lo que encuentro más vergonzoso es la envidia que lo rodea y la rabia que algunos cabezas huecas no queridos y frustrados exhiben en público de una manera vergonzosa que me deja como portuguesa avergonzada y triste," dijo.
"Las personas responsables de esto y de otras cosas negativas dirigidas hacia esta persona deberían saber que nuestra isla fue recientemente votada como el principal destino insular del mundo no solo por el hermoso mar que nos rodea o por nuestra maravillosa gastronomía o incluso la cálida bienvenida de Madeira.
"Fue en parte gracias a esta gran figura de Madeira que honra sus orígenes.
"Tristemente mi hermosa isla todavía está habitada por algunos salvajes frustrados que deberían vivir en Siria entre personas que no se respetan entre sí y que no saben convivir."
Mientras el delantero juega actualmente en la Saudi Pro League, su presencia sigue siendo fuerte en Madeira. Queda por ver si la familia responderá a este último acto de vandalismo dirigido al cinco veces ganador del Balón de Oro.