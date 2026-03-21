«Un profesional ejemplar»: el BVB renueva el contrato de uno de sus titulares

«Emre es nuestro capitán y un profesional ejemplar en toda regla. Es un líder, da ejemplo y siempre se pone al servicio del equipo», declaró el director deportivo Lars Ricken: «No en vano, poco después de su grave lesión, dijimos directamente que queríamos seguir apoyándole, porque es un factor importante para el Borussia Dortmund».

«Somos conscientes de la importancia de Can en el vestuario y de la experiencia que aporta a nuestro equipo», añadió el director deportivo Sebastian Kehl.