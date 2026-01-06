El exdelantero del United, Yorke, quien disfrutó de la gloria del Triplete con los Red Devils en 1999, ha declarado a FootItalia sobre la guía que Yamal necesita para estar entre los grandes: “Visto desde afuera, no se puede evitar admirar a alguien con la habilidad de Lamine Yamal. Otro jugador de Barcelona que realmente ha alcanzado alturas para su club y país y está ganando elogios.

“Sin embargo, con las redes sociales, ya no hay lugar donde esconderse para estos jóvenes. Esa es simplemente la naturaleza de donde estamos en el mundo hoy y tienes que entenderlo.

“Con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, no los veías tanto en las redes sociales. Estos jóvenes están en todas partes. Creo que si Yamal se está distrayendo de su fútbol, eso puede ser un verdadero obstáculo para él.

“Tiene que asegurarse de encontrar el equilibrio correcto. Es joven, está aprendiendo, todavía se está desarrollando. Un niño aún no está cerca de su máximo potencial. Creo que los próximos dos o tres años es cuando realmente comenzaremos a descubrir si es el verdadero negocio.

“Pero sin duda, no se puede evitar admirar a alguien con esa habilidad a tan temprana edad haciendo lo que está haciendo en este momento. Así que es genial. Creo que depende del individuo.

“Siempre depende del individuo cuánto quiere realmente ser y lograr en ese período de tiempo. Si se asienta y quiere ser el mejor y convertirse en el mejor y escribir su nombre junto a los de Messi y Ronaldo, entonces puede hacerlo.

“No hay duda de que tiene todo el potencial, como los grandes. Pero eso depende de la individualidad. No puedo predecir esas cosas. Tenemos que esperar y ver cómo se desarrolla todo. Y como digo, nos dará una mejor base en los próximos tres años más o menos.”