Un ganador de la Champions League identifica el 'verdadero obstáculo' que Lamine Yamal debe negociar si el prodigio de Barcelona quiere alcanzar las mismas alturas que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo
Rompe récords: Yamal, una superestrella global a los 18 años
Con tan solo 18 años, el internacional español Yamal ya tiene títulos de La Liga y del Campeonato Europeo en su haber. Los libros de récords han sido reescritos con club y país, heredando el legendario número 10 en el Camp Nou.
El prospecto más candente, quien terminó segundo en la votación del Balón de Oro 2025, ha sido comparado con el argentino GOAT Messi desde que salió del mismo sistema de la academia La Masia en Cataluña.
Yamal ha hablado de un deseo de crear su propio legado, en lugar de compartir el de alguien más, pero aún se está acostumbrando a la vida bajo los más brillantes reflectores. Su vida privada ahora es diseccionada con tanto detalle como sus esfuerzos profesionales, y eso lo está dejando vulnerable a ser desviado del camino.
- Getty
Distracciones: Yamal contó cómo emular a Messi y Ronaldo
El exdelantero del United, Yorke, quien disfrutó de la gloria del Triplete con los Red Devils en 1999, ha declarado a FootItalia sobre la guía que Yamal necesita para estar entre los grandes: “Visto desde afuera, no se puede evitar admirar a alguien con la habilidad de Lamine Yamal. Otro jugador de Barcelona que realmente ha alcanzado alturas para su club y país y está ganando elogios.
“Sin embargo, con las redes sociales, ya no hay lugar donde esconderse para estos jóvenes. Esa es simplemente la naturaleza de donde estamos en el mundo hoy y tienes que entenderlo.
“Con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, no los veías tanto en las redes sociales. Estos jóvenes están en todas partes. Creo que si Yamal se está distrayendo de su fútbol, eso puede ser un verdadero obstáculo para él.
“Tiene que asegurarse de encontrar el equilibrio correcto. Es joven, está aprendiendo, todavía se está desarrollando. Un niño aún no está cerca de su máximo potencial. Creo que los próximos dos o tres años es cuando realmente comenzaremos a descubrir si es el verdadero negocio.
“Pero sin duda, no se puede evitar admirar a alguien con esa habilidad a tan temprana edad haciendo lo que está haciendo en este momento. Así que es genial. Creo que depende del individuo.
“Siempre depende del individuo cuánto quiere realmente ser y lograr en ese período de tiempo. Si se asienta y quiere ser el mejor y convertirse en el mejor y escribir su nombre junto a los de Messi y Ronaldo, entonces puede hacerlo.
“No hay duda de que tiene todo el potencial, como los grandes. Pero eso depende de la individualidad. No puedo predecir esas cosas. Tenemos que esperar y ver cómo se desarrolla todo. Y como digo, nos dará una mejor base en los próximos tres años más o menos.”
Manipular con cuidado: el enfoque de España con Yamal
El jefe de España, Luis de la Fuente, ha dicho anteriormente de Yamal que debe ser manejado con cuidado: “Es un jugador excepcional, con un montón de habilidad natural y talento extraordinario. Está completamente concentrado, y creo que es importante señalar que él sabe que sin trabajo duro y compromiso, no alcanzará las alturas vertiginosas que muchas personas esperan que alcance.
“Cuanto más trabajas, mejor te vuelves. Él trabaja incansablemente. Se esfuerza todos los días para seguir mejorando. Necesitamos apoyarlo en su desarrollo, pero es un jugador inteligente y capta las cosas muy rápidamente, al igual que los mejores.”
- Getty
Inspiración: Messi y Ronaldo establecieron el estándar
Yamal continúa jugando con una sonrisa en su rostro, como lo hizo Yorke, y la esperanza es que pueda evitar las muchas trampas de la fama y la fortuna. Barcelona está haciendo su mejor esfuerzo para mantenerlo en línea, mientras que Messi y Ronaldo son perfectas fuentes de inspiración cuando se trata de alcanzar la cima del juego y permanecer allí.