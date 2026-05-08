En definitiva, todo depende de cómo se defina si Joane Gadou, del FC Red Bull Salzburgo, es el primer fichaje de Ole Book. El central de 19 años llegó en los primeros días de su gestión, pero el fichaje de 20 millones más cinco en variables no se debe solo a él.
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«Un fallo en cada partido»: la nueva esperanza defensiva del BVB aún debe mejorar
En este tipo de análisis, la extensa cantera de jóvenes talentos ya no tiene secretos. Todos los grandes clubes, incluido el BVB, llevan tiempo siguiéndolo. Ya en verano de 2023, cuando aún le quedaban dos años de contrato en las categorías inferiores del París Saint-Germain, el Dortmund se fijó en él. Un año después, el Bayer Leverkusen intentó ficharlo sin éxito. En marzo, el entonces director deportivo del Dortmund, Sebastian Kehl, lo observó en el Allianz Stadion de Viena.
Con sus 1,95 metros, el zaguero llega a Dortmund más avanzado que Dayot Upamecano a la misma edad, según Michael Unverdorben, subdirector de deportes de Salzburger Nachrichten. «Es, sin duda, el mejor central de Salzburgo», añadió en una entrevista con SPOX. Siempre se supo que sería un gran fichaje: tiene cualidades increíbles y un enorme potencial. Es fuerte en el uno contra uno y en el juego aéreo; reúne todo lo que se espera de un defensa de talla internacional».
Los austriacos ya lo habían advertido en 2024: pagaron diez millones de euros, una cifra inusualmente alta, para traer al entonces joven de 17 años de París a Salzburgo. Solo su futuro compañero Karim Adeyemi costó más a esa edad: 100 000 euros más que Gadou en 2018.
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Joane Gadou no tenía perspectivas en el PSG
Gadou fue campeón sub-19 con el PSG en su última temporada, pero no veía futuro. Entrenaba con estrellas como Kylian Mbappé, pero solo fue convocado tres veces al primer equipo. La competencia con Marquinhos, Lucas Beraldo y, más tarde, Willian Pacho, era demasiado fuerte.
Además, el técnico Luis Enrique no terminaba de confiar en él, pese a que el diario inglés The Guardian lo incluyó en 2024 entre los 60 jugadores más talentosos del mundo. En Salzburgo pensaban lo contrario: le seguían desde su debut con la sub-16 de Francia.
«Jogad», como le dicen sus amigos, se mudó con su madre y su hermano de siete años. Su padre, también marfileño, y sus otros tres hermanos se quedaron en Nangis, la localidad natal de Gadou, a unos 80 kilómetros al sureste de París.
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Bajo la dirección de Thomas Letsch, Joane Gadou logró dar el salto.
Gadou tuvo un inicio complicado en Salzburgo. Con el nuevo entrenador, Pepijn Lijnders, el equipo no funcionaba y él apenas sumaba minutos. En su tercer partido fue expulsado con roja directa a los 43 minutos por una falta grave. En los siguientes 16 meses sumó otras dos expulsiones, una de ellas con amarilla y roja en solo dos minutos.
Según Unverdorben, estos percances eran habituales cuando Gadou jugaba con el Salzburgo: «Su gran problema es que en cada partido cometía un error. A veces es demasiado impetuoso, otras da un pase incomprensible. Ese es su mayor punto débil. Le falta fiabilidad constante».
Con el sucesor de Lijnders, Thomas Letsch —reemplazado en febrero por Daniel Beichler tras 13 meses—, Gadou se hizo titular indiscutible. Jugó 25 partidos, incluido el Mundial de Clubes: 21 como titular y 19 completando los 90 minutos. Un balance notable para un jugador que nunca había sido profesional.
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«Muy sorprendente»: Joane Gadou ya no juega en el Salzburgo
Letsch, exentrenador del VfL Bochum, admira a Gadou y lo llama «un diamante en bruto que será una joya». Destaca su madurez, su buen posicionamiento, su fuerza en el uno contra uno y su serenidad, y asegura que tiene un gran futuro.
Por eso, el Salzburgo no lo pensó dos veces: solo cinco meses después de ficharlo, le renovó hasta 2029. Una jugada inteligente, ya que el BVB tuvo que pagar mucho por él debido a la larga duración del contrato.
Sin embargo, el Dortmund ya no contará con un titular fijo: aunque Gadou ha sido titular en 31 de los 33 partidos que ha disputado esta temporada, no ha jugado en los últimos cinco. En tres de ellos ni siquiera entró en la convocatoria, algo que Unverdorben califica de «muy sorprendente».
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Joane Gadou: La misma cláusula de rescisión que la de Erling Haaland
El Salzburgo de Letsch ha rotado mucho, también en la defensa, así que ahora busca estabilidad y continuidad. La salida de Gadou era previsible, así que otros jugadores tendrán su oportunidad la próxima temporada. No se ha confirmado el rumor de que su ausencia se deba a motivos disciplinarios.
Lo que sí se ha confirmado es que el BVB ya le ha comunicado que lo ve como el eslabón derecho de la línea de tres. Allí hay sitio: Niklas Süle se retira este verano, Emre Can seguirá lesionado varios meses y Luca Reggiani, a lo sumo, será rival.
El camino hacia el once del Dortmund está libre para Gadou, que en Salzburgo actuaba como central derecho en una defensa de cuatro. Ahora contará con la experiencia de Waldemar Anton y Nico Schlotterbeck, algo que en Austria no siempre tuvo, lo que debería estabilizar su juego.
Su éxito dependerá sobre todo de él; tiene talento y margen de mejora. El BVB ya tuvo buenas experiencias con fichajes de Salzburgo, y que Gadou cueste lo mismo que costó Haaland puede ser un buen presagio.
Joane Gadou: resumen de su trayectoria profesional hasta la fecha
Equipo Partidos oficiales Goles Asistencias Paris Saint-Germain Sub-19 37 1 0 FC Liefering (filial de Salzburgo) 1 0 0 FC Red Bull Salzburgo 58 0 0 FC Red Bull Salzburgo Sub-19 5 0 0