Un entrenador de primera división muere trágicamente a los 44 años tras colapsar en medio de un partido, mientras los devastados jugadores se derrumban en lágrimas

La Federación Serbia de Fútbol dijo en un comunicado tras conocer su fallecimiento: “La Asociación de Fútbol de Serbia ha recibido con profunda tristeza e incredulidad la noticia de la repentina muerte del entrenador de FK Radnicki 1923, Mladen Zizovic, quien falleció durante el partido de la Mozzart Bet Super Liga de Serbia entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani.

“Su partida prematura representa una pérdida tremenda para toda la comunidad futbolística. La Asociación de Fútbol de Serbia expresa sus más profundas condolencias a la familia Zizovic, a los miembros de FK Radnicki 1923, así como a todos los amigos y admiradores de su carácter y trabajo. Descansa en paz, Mladen. Tu amor por el fútbol y el legado que dejaste permanecerán con nosotros para siempre.”

Los gigantes serbios Partizan Belgrado, que deben enfrentarse a Radnicki a principios de diciembre, añadieron en un comunicado propio: “Con tristeza, recibimos la noticia de que el entrenador de Radnicki de Kragujevac, Mladen Zizovic, ha fallecido repentinamente. Nuestras sinceras condolencias a la familia, amigos y club.”