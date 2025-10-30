¡Un duro golpe para el PSG! Desire Doue salió en camilla y entre lágrimas tras sufrir una lesión potencialmente grave en el choque contra Lorient

Según informes de AFP, Doue fue visto saliendo del Stade du Moustoir con muletas. Es un golpe desgarrador para un jugador que apenas había regresado de una lesión en el gemelo sufrida mientras estaba en servicio internacional con Francia en septiembre. Su entrenador, Luis Enrique, tenía un semblante sombrío después del partido.

"Siempre es una mala noticia cuando hay lesiones", dijo el técnico del PSG. "Es una lesión extraña; no conozco exactamente su condición. Espero que no sea una lesión grave."

El ascenso de Doue durante el último año ha sido nada menos que espectacular. La temporada pasada, el talentoso extremo anotó 16 goles y registró 16 asistencias en 61 partidos, desempeñando un papel fundamental en el histórico triplete del PSG cuando conquistaron el título de la Ligue 1, la Copa de Francia y, lo más importante, el primer trofeo de la Liga de Campeones del club. Fue imparable en la final europea contra el Inter, anotando dos veces y proporcionando una asistencia en una actuación que le valió ser el hombre del partido. Tras un inicio prometedor en esta campaña, Doue parecía estar alcanzando su mejor nivel una vez más. Justo la semana pasada, anotó dos impresionantes goles en la victoria del PSG por 7-2 sobre el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones, seguido de otro en la victoria por 3-0 en Brest el fin de semana. Todo iba en la dirección correcta hasta la cruel vuelta del destino del miércoles por la noche.