Olmo comenzó el partido contra los «rojos y blancos» con instrucciones estrictas de bajar a recibir el balón desde la profundidad, lo que le permitió atraer a defensas como Le Normand fuera de sus posiciones, creando así espacios para las internadas de Marcus Rashford y Fermin López.

Además, la estrella española hizo gala de su habilidad técnica en espacios reducidos mediante pases de «tiki-taka» y regates, entre los que destacó un pase entre las piernas de Jerry.

Los primeros indicios de esta arma técnica se hicieron evidentes en el minuto 35, tras una jugada combinada con Lamine Yamal, en la que Olmo recibió el balón y lo controló con maestría antes de pasárselo a Fermín, quien a su vez se lo cedió a Yamal, para que este último ejecutara un tiro raso que se estrelló en el poste.



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