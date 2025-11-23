Un año de Ruben Amorim: el Manchester United hizo bien en darle tiempo a su entrenador - ahora debe empezar a recompensar a Sir Jim Ratcliffe

Pero Rubén Amorim todavía está aquí y se siente mucho más capacitado para tener éxito que cuando llegó. Hay algunos indicios de que está teniendo éxito, aunque a un ritmo lento. Cuando llegó, el United estaba en el puesto 14 de la tabla de la Premier League, con 11 puntos en nueve partidos, con cuatro derrotas y una diferencia de goles de -3.

Terminaron la campaña en una posición aún peor, cayendo al puesto 15 con 42 puntos y una diferencia de goles de -10. Perdieron 18 partidos, 14 de ellos bajo la dirección del portugués. Ahora están en una mejor posición, mucho más arriba en la tabla con 18 puntos después de 11 partidos y una diferencia de goles de más uno. Han perdido tres partidos, pero están invictos en sus últimos cinco, su período más largo sin una derrota en la liga desde febrero de 2024.

Según Opta, el promedio de puntos por partido en un recorrido de 12 juegos del United cayó a 0.83 en dos momentos la temporada pasada después de que Amorim asumiera el cargo, el más bajo desde que Sir Alex Ferguson se retiró en 2013. Luego, Amorim logró superarse a sí mismo al comienzo de esta campaña cuando ese promedio bajó a 0.75, casi la mitad de lo que era cuando se despidió a Erik ten Hag. Pero ahora el promedio de puntos por partido en un recorrido es de 1.75, el más alto desde diciembre de 2023.

Las actuaciones también han mejorado. Según Opta, los goles esperados no penales (xG) por partido del United han aumentado en un 20 por ciento, de 1.24 con Amorim la temporada pasada a 1.48 esta temporada. Por lo tanto, el United está defendiendo y atacando mejor que antes. Las mejoras muestran que la jerarquía del club, sobre todo el copropietario Sir Jim Ratcliffe, tenía razón al mantener su fe en su entrenador y resistirse a despedirlo en los momentos más bajos de la temporada pasada, así como en septiembre tras la derrota en Brentford, cuando los pundits más importantes de la televisión inglesa decían que ya era suficiente.

Ahora Amorim necesita aprovechar el impulso y comenzar a devolverle a Ratcliffe al proporcionar evidencia irrefutable, y no incremental, de que el equipo está mejorando y que puede llevarlos de regreso a donde pertenecen...

