¿La última oportunidad de Xabi Alonso? El técnico del Real Madrid se juega el puesto ante el Manchester City
Los problemas del Real Madrid no dan tregua
Hace apenas seis semanas, el Real Madrid celebraba la gloria de un triunfo en el Clásico ante el Barcelona que le otorgaba una ventaja de cinco puntos en lo más alto de la liga. Hoy, el panorama es muy distinto. Los Blancos vienen de sufrir un sorprendente 2-0 en casa frente al Celta de Vigo, la primera victoria de Os Celestes en el Santiago Bernabéu en 19 años. Con este tropiezo, el equipo de Xabi Alonso ha caído a cuatro puntos del Barça y, si el Villarreal gana su partido pendiente, el Madrid podría descender al tercer puesto. Tras el duro golpe, el exentrenador del Bayer Leverkusen —que asumió el cargo este verano— calificó el resultado como “un revés significativo”.
Alonso explicó ante los medios: “Habíamos preparado este partido, después de enfrentar al Bilbao, para jugar a un ritmo alto y presionar ante un gran rival. Nos faltaron cosas en algunas zonas, y la lesión cambió por completo nuestros planes. Es una mala noticia; ya veníamos arrastrando varios problemas físicos. Este es otro golpe importante. Nos costó reaccionar; quizá nuestra mejor respuesta llegó cuando nos quedamos con diez. Aun así, el equipo presionó, corrió e intentó. Entendemos la frustración de los aficionados. El miércoles debemos mostrar una cara distinta”.
El Madrid afronta este mal momento con numerosas bajas en defensa: Eder Militao, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy, entre otros, siguen en la lista de lesionados.
Xabi Alonso, bajo presión
Según The Athletic, tras obtener solo seis puntos de 15 posibles en La Liga, el principal tema de conversación dentro del club es el futuro de Xabi Alonso como entrenador. Después de la derrota del domingo, el presidente Florentino Pérez, el director general José Ángel Sánchez y otros altos directivos mantuvieron reuniones internas para analizar la situación del equipo y la continuidad del técnico.
El informe señala que ninguna de las fuentes cercanas al club se atreve a asegurar que el exjugador del Liverpool seguirá en el cargo si el Manchester City derrota a los blancos en la Champions League el miércoles. Aunque la institución valora el proyecto que lidera Alonso, los resultados pesan más en un club de las exigencias del Real Madrid.
Asimismo, se apunta a que la directiva está preocupada por la imagen mostrada por el equipo y por los recientes tropiezos, además de existir dudas sobre la conexión del vestuario con el entrenador y sus ideas. En caso de una destitución, los candidatos inmediatos serían el técnico del Castilla, Álvaro Arbeloa, o la leyenda madridista Zinedine Zidane, aunque no está claro si este último estaría dispuesto a asumir una tercera etapa en el banquillo merengue.
Xabi Alonso pide unidad
En medio de esta racha de resultados decepcionantes, Alonso ha hecho un llamado a la unidad y a la confianza en el proceso. El técnico también subrayó que aún queda mucho camino por recorrer esta temporada y que el equipo está a tiempo de enderezar el rumbo.
Añadió: "Si todos permanecemos unidos, entendiendo que esto es fútbol, podemos darle la vuelta a la situación. La temporada todavía es larga, y tener un mal partido en casa entra dentro de lo normal. No es lo ideal, pero debemos mirar hacia adelante. Somos conscientes de la autocrítica que corresponde y de los altos estándares que exige este club. Sabemos lo mucho que duelen las derrotas. Esta responsabilidad es de todos: jugadores, cuerpo técnico y directiva. Todos debemos comprometernos a hacer las cosas bien y afrontar cada encuentro como si fuera el más importante. Hoy perdimos tres puntos que pesan, pero no son decisivos. Aún queda un largo recorrido. Es un trabajo y una responsabilidad compartida."
Manchester City, la próxima prueba para el Real Madrid
El Real Madrid se encuentra actualmente quinto en la tabla de la Champions League, lo que los mantiene en una posición sólida para avanzar a las etapas eliminatorias. Sin embargo, esa posición podría ponerse en riesgo si pierden ante un Manchester City rejuvenecido a mitad de semana.
Alonso comentó antes del encuentro: "Todos asumimos la responsabilidad. Estamos juntos en esto, en las buenas y en las malas. Debemos actuar con la seriedad que corresponde y no mirar demasiado lejos. La situación es complicada por las lesiones; necesitamos ajustar cosas en cada partido. Veremos qué ocurre el miércoles."
