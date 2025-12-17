'Tuvo la oportunidad y la aprovechó' - Hansi Flick elogia a Marc-Andre ter Stegen mientras el portero hace un regreso triunfal al once titular del Barcelona

El entrenador del Barcelona, Flick, ofreció una elogiosa evaluación de Ter Stegen tras el sorpresivo regreso del portero alemán a la alineación titular para el partido de la Copa del Rey contra Guadalajara el martes, describiendo la decisión como un paso necesario en la rehabilitación del veterano mientras elogiaba el "respeto" que se le debe al capitán del club.

Flick optó por utilizar a Ter Stegen para la victoria por 2-0, a pesar de las amplias expectativas de que Wojciech Szczesny sería el encargado de reemplazar al actual número uno Joan García. Con García siendo dado un descanso, la suposición era que el portero polaco sería el elegido. En cambio, Flick recurrió a su compatriota, ofreciendo a Ter Stegen sus primeros minutos competitivos después de un largo tiempo fuera de los terrenos de juego.

La apuesta dio frutos, con el Barcelona asegurando una victoria que Flick atribuyó en gran parte a la fortaleza "mental" de su equipo. Sin embargo, el discurso posterior al partido estuvo dominado por el regreso del portero de 33 años, quien produjo una serie de atajadas meritorias para recordar al cuerpo técnico su calidad perdurable.