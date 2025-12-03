Getty Images Sport
Trent Alexander-Arnold sufre nueva lesión tras lograr su esperada asistencia en la victoria del Real Madrid sobre el Athletic Club
Trent Alexander-Arnold sufre otra dolorosa lesión
Alexander-Arnold vivió una de sus mejores actuaciones con la camiseta del Real Madrid el miércoles por la noche, logrando finalmente su primera asistencia en LaLiga desde que llegó al club procedente del Liverpool en verano. Su preciso pase largo fue controlado con maestría por Mbappé, quien avanzó velozmente por el centro del campo del Athletic y definió con perfección para adelantar a Los Blancos.
En defensa, Alexander-Arnold también se mostró seguro frente al dinámico Nico Williams, pero poco después tuvo que recibir tratamiento en el suelo antes de ser sustituido por Raúl Asencio. Este incidente añade otra preocupación para Xabi Alonso, que ya contaba con la baja del lateral derecho titular Dani Carvajal, y ahora deberá esperar los resultados médicos para conocer la gravedad de la lesión del recién llegado.
Trent Alexander-Arnold pone fin a su sequía de asistencias en LaLiga
Trent Alexander-Arnold ha tenido un inicio complicado en el Santiago Bernabéu, ampliamente comentado por la prensa española tras su actuación en el empate 1-1 ante el Girona. Fue calificado de “desorientado” por un destacado periodista, y muchos aficionados del Madrid dudaban de su rendimiento en sus primeros meses con el club.
Sin embargo, ahora ha logrado sumar otra asistencia a su historial con los colores madridistas, tras la primera que consiguió en la Copa Mundial de Clubes durante el verano. No fue una asistencia típica, ya que Mbappé realizó gran parte del trabajo para culminar la jugada, pero sin duda representa un respiro positivo para el jugador de 27 años, especialmente tras verse afectado por problemas físicos más adelante. Esto ocurre casi tres meses después de que una lesión en los isquiotibiales al inicio de la temporada lo dejara fuera de seis partidos.
Xabi Alonso vivió una noche agridulce
No solo la lesión de Alexander-Arnold preocupa a Alonso. Eduardo Camavinga, autor del segundo gol del Madrid, también tuvo que recibir atención médica antes de abandonar el campo. El francés pareció sufrir un problema muscular al detenerse repentinamente sin balón, y ahora, junto con Alexander-Arnold, deberá esperar los resultados de los exámenes médicos.
Camavinga ya tuvo una temporada 2024-25 muy limitada, con apenas 15 apariciones, por lo que otro contratiempo sería devastador. Alonso, que ya cuenta con bajas importantes como Carvajal, David Alaba, Dean Huijsen y Ferland Mendy, vería aún más reducidas sus opciones en el equipo.
¿Qué sigue para Alexander-Arnold y el Real Madrid?
Alexander-Arnold se someterá a pruebas en los próximos días para determinar la gravedad de su lesión. Es poco probable que pueda jugar en el próximo partido del Madrid, este domingo ante el Celta de Vigo, y también podría perderse el crucial encuentro de la Champions League contra el Manchester City.
Tras esos compromisos, Los Blancos se enfrentarán al Alavés y al Sevilla antes del breve receso navideño. La victoria en Bilbao alivió algo de presión sobre Alonso, quien había sido criticado tras una racha de tres partidos de LaLiga sin ganar. Ahora, a un punto del líder Barcelona —que derrotó al Atlético el martes por la noche—, el Madrid necesita una racha de buen juego para mantener vivas sus esperanzas de arrebatar el título a sus históricos rivales.
