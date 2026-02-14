Alexander-Arnold no tardó en recordar a los aficionados su calidad. Desde la banda derecha, vio la carrera de Gonzalo García por detrás de la defensa de la Real Sociedad y le envió un pase con efecto. García solo tuvo que tocar ligeramente el balón para superar al portero Alex Remiro y dar al Madrid una ventaja temprana.

Era la primera titularidad del defensa desde su lesión en diciembre, y su distribución restableció rápidamente uno de los patrones de ataque más peligrosos del Real Madrid. Incluso sin Kylian Mbappé y Jude Bellingham en el once inicial, el ataque del Madrid parecía peligroso.