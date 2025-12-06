'Absolutamente desolado' - Trent Alexander-Arnold reacciona al último golpe devastador de lesión con el hombre del Real Madrid e Inglaterra enfrentando dos meses fuera del campo mientras se desvanecen las esperanzas para la Copa del Mundo

Trent Alexander-Arnold acudió a Instagram para compartir sus pensamientos con los fanáticos después de que se confirmara el viernes que el exjugador del Liverpool estará fuera al menos hasta febrero con una lesión en el muslo que fue sostenida a principios de la segunda mitad de la victoria 3-0 de Los Blancos en Bilbao, la misma noche en que el inglés había registrado su primera asistencia en La Liga para su nuevo club.

Ha sido un período de adaptación difícil para Alexander-Arnold tras su sonado traslado de Anfield a Madrid en el verano, en parte debido a una serie de problemas de lesiones y la rotación con Dani Carvajal cuando ambos han estado disponibles. Federico Valverde incluso ha sido utilizado en la posición de lateral derecho por delante de Alexander-Arnold en las últimas semanas, incluyendo en el viaje de Real a Liverpool cuando el Scouser de nacimiento se reunió con su antiguo club.

El jugador de 27 años no ha jugado para la Inglaterra de Thomas Tuchel desde su traslado a Madrid, y sus posibilidades de tomar el avión hacia América del Norte el próximo verano ahora parecen aún más reducidas.