Trent Alexander-Arnold llamado 'rata' mientras famoso mural de Liverpool es vandalizado antes del regreso del defensor a Anfield con el Real Madrid
El final de una historia de amor de dos décadas
Cuando Trent Alexander-Arnold optó por irse en una transferencia gratuita al Real Madrid en lugar de extender su contrato, ese vínculo con el Kop se rompió. El Liverpool, desesperado por no perder a su vice-capitán por nada, acordó a regañadientes un trato de compensación de £10 millones que le permitió unirse a los gigantes españoles antes del Mundial de Clubes. El mural, que está pintado en Sybil Road a tiro de piedra de Anfield, sigue siendo un monumento orgulloso que celebra el éxito local. La imagen fue creada por el renombrado artista francés de graffiti Akse y fue encargada por el podcast de Liverpool The Anfield Wrap. Llevaba una conmovedora cita del propio jugador: "Soy solo un chico normal de Liverpool cuyo sueño se ha hecho realidad."
Ahora, antes de su regreso a Merseyside, el mural ha sido desfigurado. La obra de arte, que antes era un orgulloso homenaje a un chico local que vivió el sueño de Liverpool, fue salpicada con la palabra "RATA" en pintura blanca. Graffiti que decía "adios el rata", español para 'adiós rata', también fue estampado en el mural. Se vio a los limpiadores el martes por la mañana, limpiando desesperadamente la pared para eliminar los insultos antes de que comience el partido por la noche.
No es la primera vez
Esta no es la primera vez que la obra de arte ha sido atacada. En mayo, justo antes de la última aparición de Alexander-Arnold con el Liverpool, el mismo insulto, "rata", apareció en el mural. En 2022, antes de un derbi de Merseyside, los vándalos atacaron nuevamente, salpicando pintura azul en el arte callejero en lo que parecía ser una burla inspirada en el Everton. El mural también llevaba un mensaje de solidaridad, con un guiño a Fans Supporting Foodbanks, una causa que Alexander-Arnold apoyó durante su tiempo en Liverpool.
A pesar de las críticas, Alexander-Arnold reveló que sus sentimientos por el Liverpool permanecen iguales y ninguna cantidad de odio cambiará eso. Hablando con Prime Video Sport antes del choque de la Liga de Campeones del martes, dijo: "Cuando se anunció el sorteo, creo que todos sabían que iba a suceder, estaba destinado a que ese enfrentamiento ocurriera. Obviamente, son un equipo de primer nivel, así que sabía que en algún momento terminaría regresando allí o jugando contra el Liverpool. Está sucediendo tan pronto. Emociones encontradas. Creo que será un juego muy, muy difícil, pero uno que me entusiasma."
Cuando se le presionó sobre la recepción hostil que podría enfrentar, el internacional inglés dijo: "La forma en que sea recibido es decisión de los fanáticos. Siempre amaré al club, siempre seré fan del club. Siempre estaré agradecido por las oportunidades y las cosas que logramos juntos; vivirán conmigo para siempre. Pase lo que pase, mis sentimientos no cambiarán hacia el Liverpool. Tengo recuerdos allí que me durarán toda la vida y, no importa cómo sea recibido, eso no cambiará."
Nubes de forma física sobre un regreso soñado
La participación de Alexander-Arnold el martes por la noche sigue siendo dudosa, sin embargo, con el entrenador del Real Madrid Xabi Alonso confirmando que el defensor todavía está en un estricto plan de rehabilitación después de sufrir una lesión en el isquiotibial contra el Marsella en la Liga de Campeones, apenas 10 minutos después del partido en el Santiago Bernabéu. Según The Athletic, el partido cae durante la séptima semana de su programa de recuperación de ocho semanas.
El equipo médico de Madrid es consciente de los riesgos y ha aconsejado precaución para evitar una recurrencia. Alonso también se dice que es reacio a apresurarlo de regreso al once titular. Aunque figuró en el banquillo tanto para El Clásico como para el enfrentamiento de fin de semana de La Liga del Madrid contra el Valencia, la estrella inglesa aún no ha jugado un solo minuto desde que regresó al entrenamiento completo. Las fuentes sugieren que podría ser incluido entre los suplentes para una aparición tardía, pero un rol titular parece 'altamente improbable'. Con Dani Carvajal también fuera de acción, se espera que Alonso persista con Federico Valverde como lateral derecho improvisado; un cambio táctico que ha dado frutos en las últimas semanas.
"Está (Trent) disponible, y no jugó el otro día debido a las circunstancias del partido," dijo Xabi Alonso. "Lo necesitamos porque tiene una calidad tremenda. Es una nueva etapa para él, y tenemos que ayudarlo y darle lo que necesita para rendir porque es un jugador excepcional en este equipo."
¿Una noche en Anfield para recordar para TAA?
Para muchos aficionados del Liverpool, ver a Alexander-Arnold alinearse, incluso en el banco, con la camiseta blanca del Madrid en Anfield se sentirá surrealista. Este era el chico de West Derby que creció idolatrando a Steven Gerrard, que levantó la Liga de Campeones y la Premier League como uno de los suyos. Ahora, los mismos aficionados que una vez corearon su nombre bien podrían abuchearlo. La atmósfera será tensa, y queda por ver si Alonso lo introduce en el juego.
