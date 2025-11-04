Trent Alexander-Arnold deja un emotivo tributo a Diogo Jota en su regreso a Liverpool con el Real Madrid

El homenaje llega solo unos meses después de la trágica muerte de Diojo Jota y su hermano André, quienes fallecieron en un accidente de coche en el norte de España el 3 de julio. El accidente ocurrió cuando su vehículo se salió de la autovía A-52 cerca de Cernadilla, poniendo fin a la vida de dos figuras muy queridas en el fútbol portugués. La pérdida conmocionó al deporte, particularmente en Liverpool, donde Jota se había convertido en una parte integral de los acontecimientos.

En los días posteriores al fallecimiento de Jota, Alexander-Arnold compartió un emotivo mensaje en las redes sociales, que decía: "Es tan difícil encontrar las palabras adecuadas cuando tu cabeza y corazón luchan por aceptar que alguien a quien cuidas tanto se ha ido. Diogo, tu familia era tu mundo. Lo eran todo. Para Rute, sus hijos y sus padres, todos nuestros corazones están rotos. Y para André también. Hermanos y mejores amigos.

"Cuando duela menos, quiero recordar a Diogo con una gran sonrisa. Tantas risas y momentos felices. Era un gran compañero de equipo y un verdadero amigo. Por siempre número 20. Descansa en paz, Diogo."

Liverpool respondió a la tragedia retirando la camiseta número 20 de Jota, asegurando que su contribución a la era moderna del club nunca sería olvidada. Apodado el “Asesino Silencioso”, Jota se ganó una reputación como uno de los delanteros más eficientes de la Premier League, conocido por su compostura, ritmo de trabajo y habilidad para marcar goles decisivos. Durante sus cinco años en Anfield, hizo más de 140 apariciones, ganando la Premier League, FA Cup, dos Copas de la Liga y una Community Shield.