Trent Alexander-Arnold deja un emotivo tributo a Diogo Jota en su regreso a Liverpool con el Real Madrid
Alexander-Arnold rinde homenaje a Jota en el regreso a Anfield
Antes del encuentro de la Champions League del Real Madrid con el Liverpool, Trent Alexander-Arnold regresó emocionado a Anfield para honrar a su excompañero Diogo Jota. El lateral inglés, que se unió a los Blancos en el verano, colocó una corona de flores, un mensaje escrito a mano y un controlador rojo de PlayStation 4, un guiño al amor de Jota por los videojuegos, en el memorial dedicado al delantero portugués y a su hermano Andre.
El mensaje escrito a mano por Alexander-Arnold decía: "Mi amigo Diogo, se te extraña mucho pero aún se te quiere mucho. La memoria tuya y de Andre siempre vivirá. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los grandes momentos que compartimos. Te extraño, amigo, todos los días. Por siempre 20. YNWA. Con cariño, Trent y familia."
El jugador de 26 años estuvo acompañado por el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, Dean Huijsen y la leyenda del club Emilio Butragueño, quienes también colocaron flores en recuerdo del favorito de Anfield. Su gesto fue bien recibido por los seguidores del Liverpool en las redes sociales.
La trágica muerte de Jota y los homenajes posteriores.
El homenaje llega solo unos meses después de la trágica muerte de Diojo Jota y su hermano André, quienes fallecieron en un accidente de coche en el norte de España el 3 de julio. El accidente ocurrió cuando su vehículo se salió de la autovía A-52 cerca de Cernadilla, poniendo fin a la vida de dos figuras muy queridas en el fútbol portugués. La pérdida conmocionó al deporte, particularmente en Liverpool, donde Jota se había convertido en una parte integral de los acontecimientos.
En los días posteriores al fallecimiento de Jota, Alexander-Arnold compartió un emotivo mensaje en las redes sociales, que decía: "Es tan difícil encontrar las palabras adecuadas cuando tu cabeza y corazón luchan por aceptar que alguien a quien cuidas tanto se ha ido. Diogo, tu familia era tu mundo. Lo eran todo. Para Rute, sus hijos y sus padres, todos nuestros corazones están rotos. Y para André también. Hermanos y mejores amigos.
"Cuando duela menos, quiero recordar a Diogo con una gran sonrisa. Tantas risas y momentos felices. Era un gran compañero de equipo y un verdadero amigo. Por siempre número 20. Descansa en paz, Diogo."
Liverpool respondió a la tragedia retirando la camiseta número 20 de Jota, asegurando que su contribución a la era moderna del club nunca sería olvidada. Apodado el “Asesino Silencioso”, Jota se ganó una reputación como uno de los delanteros más eficientes de la Premier League, conocido por su compostura, ritmo de trabajo y habilidad para marcar goles decisivos. Durante sus cinco años en Anfield, hizo más de 140 apariciones, ganando la Premier League, FA Cup, dos Copas de la Liga y una Community Shield.
El primer regreso de Alexander-Arnold a Liverpool después de la muerte de Jota.
El regreso de Alexander-Arnold a Liverpool tuvo un peso emocional añadido al visitar el estadio por primera vez desde su transferencia al Real Madrid. El lateral derecho dejó Anfield en julio en un movimiento de £8.4 millones después de más de una década con su club de infancia.
La parada conmemorativa se llevó a cabo menos de 24 horas antes del partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool. Acompañado por Alonso, otra figura que abarca la historia de ambos clubes, Alexander-Arnold estaba visiblemente emocionado mientras se paraba frente al santuario, deteniéndose en silencio antes de colocar su homenaje.
Alexander-Arnold de regreso en Anfield para el choque de la Liga de Campeones
El Real Madrid se enfrentará al Liverpool en Anfield el martes por la noche en lo que promete ser un encuentro de la Liga de Campeones cargado tanto emocional como competitivamente. Para Alexander-Arnold, el partido estaba destinado a marcar su regreso frente al Kop después de haber dejado a los Reds; sin embargo, el lateral derecho probablemente no comenzará el juego mientras continúa recuperándose de una lesión en el muslo que lo ha mantenido fuera casi siete semanas hasta ahora. No obstante, Alexander-Arnold al menos tendrá la oportunidad de sentarse en el banquillo visitante en Anfield por primera vez en su carrera.
