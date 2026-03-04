Getty Images Sport
«¡Tranquilízate, tío!» - Michael Owen critica duramente al jugador estrella del Liverpool, que «parece un manojo de nervios» tras la lamentable derrota ante el Wolverhampton
La fragilidad defensiva le cuesta caro al Liverpool en Molineux
El Liverpool sufrió una derrota por 2-1 ante un Wolves en apuros en West Midlands. A pesar de dominar gran parte del partido, los Reds carecieron de su habitual precisión y se mostraron vulnerables en los contraataques. Rodrigo Gomes dio una ventaja sorpresa a los locales y, aunque Mohamed Salah logró empatar para el Liverpool a solo siete minutos del final del tiempo reglamentario, el drama estaba lejos de terminar. En un frenético tiempo de descuento, el Wolves se llevó los tres puntos gracias a un disparo desviado de Andre, lo que supuso su tercera victoria en la liga esta temporada. El resultado tiene graves consecuencias para la clasificación de la Premier League: el Liverpool ocupa ahora el quinto puesto y corre el riesgo de quedarse fuera de la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones si el Chelsea consigue la victoria sobre el Aston Villa el miércoles. La forma en que se produjo la derrota ha suscitado un amplio debate sobre la calidad de la reciente remodelación de la plantilla, en particular en la posición de lateral ocupada por Kerkez.
Owen duda de la capacidad de Kerkez para manejar la presión.
En su calidad de comentarista de Premier League Productions, Owen no se contuvo a la hora de evaluar el rendimiento de Kerkez. El exinternacional inglés expresó su profunda preocupación por la capacidad del húngaro para soportar la presión que conlleva jugar en uno de los clubes más importantes del mundo.
«Me temo que Kerkez no me convence», comentó Owen durante el análisis posterior al partido. «Parece un manojo de nervios, parece que no quiere el balón, parece un defensa emocional. Juega así [temblando] todo el tiempo, es como: "Cálmate, tío", tienes la posesión del balón la mayor parte del tiempo, relájate, es como si estuviera en trance constantemente. Me gustaba Kerkez en el Bournemouth, pero el Liverpool es harina de otro costal. Tienes que ser capaz de manejar la presión, todas las miradas están puestas en ti, y parece que el club es demasiado grande para él en este momento».
¿Un equipo en declive?
La crítica de Owen fue más allá de un solo individuo, ya que comparó la actual versión del Liverpool con el equipo que contaba con Trent Alexander-Arnold y Robertson en su mejor momento. Argumentó que la plantilla actual es «mucho más débil» en cuatro áreas clave que hace solo doce meses. En concreto, Owen destacó el bajón de forma de estrellas consolidadas como Cody Gakpo y Salah, al tiempo que señaló que los sustitutos de Alexander-Arnold, Conor Bradley y Jeremie Frimpong, han tenido dificultades para mantenerse en forma.
«De inmediato, el Liverpool es más débil, mucho más débil, que la temporada pasada en cuatro aspectos», explicó Owen. «¿Se trata de una transición o es que Salah está envejeciendo? ¿Gakpo no es el mismo esta temporada? Los laterales no son tan buenos como los anteriores, por lo que sin duda van a debilitar al equipo. Creo que han jubilado a Andy Robertson demasiado pronto; creo que aún debería seguir jugando. Puede que [Kerkez] se adapte, que mejore, pero por ahora yo volvería a poner a Andy Robertson directamente».
Aumenta la presión sobre Slot
Ahora toda la atención se centra en Slot y su selección para el próximo partido de la FA Cup contra los Wolves este viernes. Dado que la competición nacional supone una oportunidad vital para conseguir un título, el entrenador se enfrenta al dilema de si seguir apostando por Kerkez para reforzar su confianza o seguir el consejo de Owen y volver a convocar al experimentado Robertson. El liderazgo del internacional escocés podría ser crucial para estabilizar una defensa que parece cada vez más frágil en los momentos decisivos.
El rendimiento del Liverpool desde principios de año ha sido irregular, y el equipo está a punto de entrar en una exigente serie de partidos en la que cualquier nuevo tropiezo podría alejarlo por completo de la clasificación europea, lo que sometería a Slot a una enorme presión. Más allá del terreno de juego, el club también está atravesando un periodo de transición, ya que espera la ventana de fichajes de verano para abordar los problemas de profundidad identificados por Owen. Para Kerkez, las próximas semanas serán una prueba definitiva de carácter; debe demostrar que puede superar los «nervios» y adaptarse a las implacables exigencias de la afición de Anfield antes de convertirse en el chivo expiatorio permanente de los fallos defensivos del equipo.
