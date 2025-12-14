Tottenham preparado para romper el récord de transferencias para fichar a la estrella del Atlético de Madrid con una cláusula de rescisión de 120 millones de euros
Spurs persiguen a Barrios
Thomas Frank está bajo presión y puede que tenga que recurrir a las arcas del club para revitalizar su equipo en la ventana de transferencias de enero. El danés ha tenido un comienzo mixto en el norte de Londres y no ha conseguido mucho éxito con sus opciones de mediocampo en lo que va de temporada.
Rodrigo Bentancur y Joao Palhinha no poseen las habilidades para llevar el balón o jugar que permitan dominar a los equipos y Archie Gray y Lucas Bergvall todavía son adolescentes. Yves Bissouma, quien se ha disculpado tras ser filmado usando óxido nitroso por segunda vez, también parece estar de salida del club.
Según Fichajes, Barrios podría ser el hombre para llenar el vacío en el mediocampo de los Spurs. El español tiene una cláusula de rescisión de €120 millones en su contrato, pero es poco probable que el equipo del norte de Londres ponga esa cantidad sobre la mesa para llevarse a Pablo Barrios de Madrid.
El medio español informa que el club ha propuesto en su lugar una oferta más modesta de €70 millones en dirección al Atlético con la esperanza de poder arrebatar a uno de los centrocampistas más codiciados de Europa por una suma más razonable.
Barrios atrayendo interés desde Inglaterra
Liverpool y Chelsea también están interesados en el jugador del Atlético, y podrían intentar tentar al club español con sus propias ofertas.
Los Reds han tenido una temporada difícil y, a pesar de haber realizado una ventana de transferencias récord en el verano tras ganar la Premier League, es posible que tengan que desembolsar aún más dinero para renovar su plantilla. El mediocampo de Arne Slot no ha logrado igualar los altos estándares que se marcó la temporada pasada. Con jugadores como Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister muy por debajo de los niveles que han mostrado anteriormente y Florian Wirtz aún por empezar a destacar, el Liverpool no ha podido replicar la espectacular campaña de la temporada pasada hacia el título.
En cuanto al Chelsea, los Blues parecen una vez más quedarse cortos de un desafío serio por el título. Enzo Maresca ya cuenta con dos centrocampistas de más de 100 millones de libras a su disposición en Moises Caicedo y Enzo Fernandes, pero encontrar la tercera opción complementaria no siempre ha sido una tarea fácil. El italiano ha colocado a Reece James en el centro y Cole Palmer se está recuperando de una lesión, pero otras opciones como Andrey Santos y Roméo Lavia no han logrado tener un impacto serio.
Los Spurs buscan actuar rápidamente
Barrios podría ofrecer algo diferente a todos los equipos de la Premier League decididos a asegurar su firma. Ha sido un habitual en el centro del campo de Simeone esta temporada, generalmente utilizado en un mediocampo de dos junto al veterano y leyenda del Atlético, Koke.
Barrios destacó en el Mundial de Clubes e incluso anotó un doblete contra el Seattle Sounders para anunciarse verdaderamente al resto de Europa. El desarrollo del joven de 22 años en los últimos años lo ha convertido en un centrocampista central muy buscado, y los Spurs están ansiosos por asegurarse sus servicios antes que nadie.
¿Una guerra de ofertas por Barrios?
Una oferta inicial por parte de los Spurs podría ser el comienzo de una larga batalla por los servicios de Barrios. El centrocampista no ha dado ninguna indicación de que esté buscando salir de la capital española, pero podría sentirse tentado si uno de los grandes equipos de la Premier League le ofrece un aumento salarial significativo.
Con tres de los llamados 'seis grandes' de la Premier League rondando a Pablo Barrios, el Atlético podría negociar duramente y buscar obtener una tarifa lo más cercana posible a su elevada cláusula de rescisión, con una posible guerra de ofertas a punto de comenzar.