Tottenham preparado para romper el récord de transferencias para fichar a la estrella del Atlético de Madrid con una cláusula de rescisión de 120 millones de euros

Thomas Frank está bajo presión y puede que tenga que recurrir a las arcas del club para revitalizar su equipo en la ventana de transferencias de enero. El danés ha tenido un comienzo mixto en el norte de Londres y no ha conseguido mucho éxito con sus opciones de mediocampo en lo que va de temporada.

Rodrigo Bentancur y Joao Palhinha no poseen las habilidades para llevar el balón o jugar que permitan dominar a los equipos y Archie Gray y Lucas Bergvall todavía son adolescentes. Yves Bissouma, quien se ha disculpado tras ser filmado usando óxido nitroso por segunda vez, también parece estar de salida del club.

Según Fichajes, Barrios podría ser el hombre para llenar el vacío en el mediocampo de los Spurs. El español tiene una cláusula de rescisión de €120 millones en su contrato, pero es poco probable que el equipo del norte de Londres ponga esa cantidad sobre la mesa para llevarse a Pablo Barrios de Madrid.

El medio español informa que el club ha propuesto en su lugar una oferta más modesta de €70 millones en dirección al Atlético con la esperanza de poder arrebatar a uno de los centrocampistas más codiciados de Europa por una suma más razonable.