'Se lo dije muchas veces': Toni Kroos critica el comportamiento 'molesto' de Vinicius Jr en el Real Madrid y envía una fuerte advertencia
Vinicius criticado por su reacción airada a la sustitución en el Clásico
La estrella brasileña Vinicius estaba furioso después de ser retirado en el primer Clásico de la temporada 2025-26 de La Liga el 26 de octubre. El jugador de 25 años gritó “siempre yo” hacia el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, tras su retirada después de 72 minutos, antes de añadir “me voy del equipo, es mejor si me voy, me voy.”
Vinicius expresó su frustración pasando directamente junto a Alonso y yendo por el túnel, solo para regresar al banco y ver a su equipo asegurar una victoria de 2-1 sobre el feroz rival Barcelona. Luego intentó confrontar al extremo blaugrana Lamine Yamal en desagradables escenas posteriores al partido en el Santiago Bernabéu.
- Getty Images Sport
La superestrella brasileña se disculpó con los fieles de Los Blancos tres días después.
Sin embargo, Vinicius estaba lleno de remordimientos por sus acciones, recurriendo a las redes sociales para emitir una disculpa a los seguidores del Real. Tres días después del partido, escribió en X: “Hoy quiero disculparme con todos los madridistas por mi reacción cuando fui sustituido en el Clásico.
"Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero disculparme nuevamente con mis compañeros de equipo, el club y el presidente.
“A veces la pasión me vence porque siempre quiero ganar y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo surge del amor que siento por este club y todo lo que representa.”
Sin embargo, la disculpa de Vinicius no mencionó al entrenador del Real Madrid, Alonso, con quien se informa que tiene una relación tensa.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previsiones de expertos, predicciones basadas en datos y consejos ganadores con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
El excentrocampista del Real Madrid, Kroos, revela que intentó controlar a Vinicius.
Mientras el debate sigue en torno al comportamiento de Vinicius contra el Barcelona, el excentrocampista del Real Madrid, Toni Kroos ha revelado que intentó mantener al exjugador del Flamengo bajo control cuando eran compañeros de equipo, debido a la sensación de que su conducta estaba causando que el club "sufriera".
En declaraciones recogidas por la publicación española AS, el jugador de 35 años dijo en The Icon League, un torneo de fútbol de cinco jugadores con sede en Alemania que cofundó: “En ese momento, le decía muchas veces que ya era suficiente, porque tienes la sensación de que, debido a su comportamiento, el equipo termina sufriendo. Es comprensible que pueda molestar a un oponente, a un árbitro o al público.
“Como equipo, tienes la impresión de que todo está trabajando en contra del grupo debido a lo que sucede a su alrededor. He intentado muchas veces calmarlo en el campo, especialmente para que no perdiera la compostura, porque a veces eso sucedía. Siempre le decía: 'Eres tan bueno que no necesitas todo eso’.”
En un legendario período de 10 años con el Real Madrid, Kroos levantó 22 trofeos, incluyendo cinco títulos de la Liga de Campeones con los pesos pesados españoles, haciendo 465 apariciones en todas las competiciones. Se retiró del fútbol profesional después de representar a Alemania -con quien ganó la Copa del Mundo en 2014- en la Euro 2024, con el equipo de Julian Nagelsmann perdiendo ante los eventuales ganadores España en los cuartos de final.
- Getty Images Sport
Lo próximo para Vini Jr: El Real Madrid vuelve a la acción en La Liga contra el Elche
A pesar de las críticas dirigidas a Vinicius, ha continuado desempeñándose bien para el Real esta temporada. El atacante nacido en Río de Janeiro ha marcado cinco goles y registrado cuatro asistencias en La Liga este período.
Vinicius también participó en ambos amistosos mientras Brasil continuaba sus preparativos para la Copa del Mundo 2026 con una victoria 2-0 sobre Senegal, antes de empatar 1-1 con Túnez. El equipo de Carlo Ancelotti ya se ha clasificado para el torneo del próximo verano en Canadá, México y Estados Unidos.
Mientras tanto, el Real regresa a la acción en La Liga este fin de semana tras la conclusión del parón internacional. El equipo de Alonso - que ha ganado 10 de sus 12 partidos de liga esta temporada - busca mantener su posición en la cima de la tabla cuando viaje para enfrentar al Elche, que se encuentra en el 11º lugar, el domingo. El Barcelona, en segundo lugar, buscará aplicar presión cuando reciba al Athletic Club el sábado, con el equipo de Hansi Flick a solo tres puntos por detrás en la clasificación.