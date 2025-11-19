'Se lo dije muchas veces': Toni Kroos critica el comportamiento 'molesto' de Vinicius Jr en el Real Madrid y envía una fuerte advertencia

Sin embargo, Vinicius estaba lleno de remordimientos por sus acciones, recurriendo a las redes sociales para emitir una disculpa a los seguidores del Real. Tres días después del partido, escribió en X: “Hoy quiero disculparme con todos los madridistas por mi reacción cuando fui sustituido en el Clásico.

"Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero disculparme nuevamente con mis compañeros de equipo, el club y el presidente.

“A veces la pasión me vence porque siempre quiero ganar y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo surge del amor que siento por este club y todo lo que representa.”

Sin embargo, la disculpa de Vinicius no mencionó al entrenador del Real Madrid, Alonso, con quien se informa que tiene una relación tensa.

