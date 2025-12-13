AFP
"Todos quieren jugar en él": Karim Benzema insinúa un sensacional regreso a la Selección de Francia para la Copa del Mundo 2026
Benzema ha jugado en solo un Mundial
Benzema solo participó en una Copa del Mundo, la edición de 2014 en Brasil. Fue ignorado por Raymond Domenech en 2010 y permaneció excluido durante la triunfante campaña de Francia en 2018, ya que las secuelas del escándalo del video sexual de Mathieu Valbuena lo dejaron fuera de consideración.
Cuando finalmente fue convocado de nuevo en 2021 bajo el mando de Deschamps, el regreso fue breve. Viajó a Catar en 2022, pero sufrió una lesión durante su primera sesión de entrenamiento. Posteriormente, dejó el campamento en circunstancias que levantaron cejas. A pesar de nunca anunciar una retirada oficial, su ausencia del equipo nacional desde entonces ha llevado a muchos a suponer que la puerta se había cerrado silenciosamente.
Puerta abierta para el regreso a Les Bleus
Sin embargo, al hablar con L’Equipe, Benzema dejó claro que la noción de que él rechazó a Francia simplemente no es cierta e insistió en que las decisiones de fútbol deben regirse por un propósito más que por la política.
"Soy futbolista. Así que juego al fútbol. Cuando me llaman, vengo, juego", dijo. "Tengo metas en mi cabeza. Amo el fútbol y amo ganar. Me gustan los trofeos. Eso es lo que más me importa. Ahí, estoy en mi club. Si me convocan a la selección nacional, vengo a jugar fútbol. Y ahí se detiene."
A pesar de todo lo que ha sucedido, la idea de rechazar un regreso al Mundial no tiene verdad para él.
"No es una historia de no querer volver al equipo francés", dijo. "Pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿a qué vengo con el equipo francés? Estamos hablando de una Copa del Mundo. Obviamente, estas no son cosas en las que uno debe decir: 'No, no quiero.' Porque es una mentira decir: 'No, no quiero jugar en una Copa del Mundo'."
¿El futuro de Benzema en Al-Ittihad en duda?
Mientras el destino de Benzema con la selección nacional es incierto, su futuro en el club también está en el aire. El francés cambió Madrid por Jeddah en el verano de 2023, embarcándose en un ambicioso proyecto de tres años con Al-Ittihad. Su impacto ha sido inmediato. La temporada pasada, lideró al club hacia un doblete nacional con el título de la Saudi Pro League y la Copa del Rey, anotando 25 goles en todas las competiciones y estableciéndose como una de las figuras definitorias de la evolución global de la Saudi Pro League. Sus cifras se mantienen en gran medida en línea con su rendimiento en los últimos años en el Bernabéu. Sin embargo, su contrato entra en sus últimos seis meses, y la especulación sobre su próximo movimiento se ha intensificado.
"Estoy realmente enfocado en lo que estoy haciendo, ya sea para estos últimos seis meses o después si extiendo mi contrato", dijo Benzema. "Algunas personas están mejor calificadas para hablar de todo eso. En este momento, me quedan seis meses de contrato, así que estoy completamente concentrado en el fútbol."
¿Un regreso europeo en perspectiva?
Benzema había revelado que aún ve al Real Madrid regularmente, y la Liga de Campeones sigue despertando en él una sensación de asombro. Ese sentimiento hace imposible descartar cualquier escenario, incluyendo un regreso a Europa. Incluso reveló que varios clubes europeos han expresado interés. Para él, lo que más importa es elegir un lugar donde pueda seguir compitiendo al más alto nivel y sentirse valorado.
"Lo mejor para mí es continuar aquí, pero también no quedarme solo por quedarme por uno o dos años," dijo a AS. "No puedo hacer eso. Creo que el nivel de fútbol en la liga saudí está mejorando cada vez más. Llevo aquí tres años ahora, y sigue mejorando cada vez más. Es cierto que tengo ofertas de Europa. Tengo que mirar todo, elegir sabiamente, y ver dónde me siento cómodo, sin olvidar que me siento bien aquí y recibo el cariño de todos. Pero ya veremos. Me piden cosas, y yo les doy cosas. Todo es cincuenta a cincuenta, pero están pasando cosas. No voy a dejar el fútbol y dejar de competir en seis meses."
