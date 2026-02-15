«Todo es posible»: la superestrella del Bayern de Múnich, Harry Kane, piensa en el récord goleador de Robert Lewandowski

Kane ya ha igualado su rendimiento en la Bundesliga de la temporada pasada, con 26 goles. Ha marcado seis veces en sus últimas cuatro apariciones, y con un doblete contra el Werder Bremen alcanzó los 500 goles en su carrera, convirtiéndose en el primer inglés en alcanzar ese hito.

Sobre este logro, ha declarado: «Por supuesto que estoy orgulloso de haber marcado 500 goles. ¡Pero ha sido muy duro! Por eso estoy tan contento de haberlo conseguido».

Al Bayern le quedan 12 partidos de Bundesliga por disputar esta temporada. Kane necesita 15 goles para empatar con Lewandowski y 16 para superarlo. Su actual promedio goleador sugiere que ese objetivo está a su alcance.

El jugador de 32 años ha declarado a Sky Sports Deutschland que lo va a intentar: «¡Todo es posible! Por supuesto, aún queda mucho camino por recorrer y es un récord increíble. Estoy en buena forma y feliz de haber marcado hoy de nuevo y de haber ayudado al equipo».