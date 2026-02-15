Getty
«Todo el mundo teme» al joven prodigio del Barcelona Lamine Yamal, ya que la sensación adolescente vuelve a ser comparado con el mejor jugador argentino de todos los tiempos, Lionel Messi
El meteórico ascenso de Yamal a la cima
Yamal irrumpió en escena cuando el Barça le dio la oportunidad de debutar en competición con solo 15 años. Era evidente que tenía un gran potencial por desarrollar, pero pocos sabían qué esperar de él en ese momento. No habría sido el primer joven en tener dificultades en la categoría senior.
Sin embargo, ha conquistado el fútbol mundial. Firmó un lucrativo contrato cuando celebró su 18.º cumpleaños, al tiempo que heredó el emblemático dorsal número 10 del Camp Nou que la leyenda blaugrana Messi llevó con tanta distinción.
Ha sabido asumir la presión que conlleva ese dorsal, manteniendo un nivel individual extraordinario. Todo apunta a que en la temporada 2025-26 batirá más récords personales.
Yamal marcó 18 goles en todas las competiciones la temporada pasada, pero ya ha alcanzado los 15 en la actual. También suma 12 asistencias en 31 partidos, y el Barcelona suele recurrir a él en busca de inspiración.
Yamal, considerado futuro ganador del Balón de Oro
Tras haber ganado ya la Liga y la Eurocopa con su club y su selección, Yamal ha añadido la Supercopa de España a su palmarés. Sigue en la lucha por conquistar la Liga de Campeones en 2026.
Quedó subcampeón en la votación del Balón de Oro de 2025 y se prevé que consiga múltiples Balones de Oro en los próximos años, al igual que lo ha hecho Messi, que ha batido todos los récords. Laporte está deseando ver lo que Yamal aún tiene que ofrecer.
El joven ya se ha convertido en uno de los delanteros más emocionantes del planeta, con su capacidad para superar a los rivales y marcar goles espectaculares, lo que hace que todas las defensas a las que se enfrenta se pongan nerviosas.
Laporte explica por qué los rivales temen a Yamal.
Laporte lo admite, tras haber sido testigo de cerca de la habilidad de Yamal con España, y ha declarado a RMC Sport: «Con el balón en los pies es algo extraordinario. No hay ningún lateral izquierdo en el mundo que pueda decir: "venga, regáñame, a ver si puedes". Todos tienen miedo, todos defienden retrocediendo, y eso es lo que produce».
«Es un poco como lo que pensaban de Messi cuando se enfrentaba a un uno contra uno: veamos por dónde va a salir, qué va a hacer, si va a recortar, si va a acelerar, si va a parar, si va a retroceder, si va a disparar desde lejos, si va a dar un pase limpio a su compañero».
Yamal ha intentado distanciarse del debate sobre Messi de forma habitual, ya que se le ha comparado con la superestrella sudamericana desde que salió del mismo sistema de la academia de La Masia. Cree que emular al ocho veces ganador del Balón de Oro será «imposible».
Yamal ha declarado: «Creo que Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos, pero él también sabe que soy un buen jugador. Habrá respeto mutuo si jugamos uno contra otro. Él sabe que no intento ser él, jugar como él o llevar el 10 como él. Quiero seguir mi propio camino».
Aspira a ganar trofeos con el Barcelona y España
Se están logrando avances impresionantes en ese sentido, con la promesa de que habrá más por venir. El Barcelona y España están ansiosos por que el adolescente evite cualquier lesión inoportuna en las próximas semanas.
Si llega al final de la temporada nacional en plena forma, Yamal formará parte de la aventura española en busca de la gloria mundialista este verano. Laporte, que ha regresado al Athletic Club tras pasar dos años junto a Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí, también espera formar parte de la selección de Luis de la Fuente.
