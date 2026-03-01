Getty Images Sport
Traducido por
Todd Boehly revela por qué fichó a Marc Cucurella para el Chelsea a pesar de «no tener ni idea de lo que hace a un buen futbolista»
La tarifa de Cucurella que llamó la atención
El acuerdo por Cucurella se cerró finalmente por una cifra superior a los 60 millones de libras, un precio que sorprendió al mundo del fútbol en ese momento. A pesar del impresionante rendimiento del defensa con los Seagulls, el precio se consideró una importante declaración de intenciones. El traspaso no fue sencillo, ya que el Brighton era conocido por ser un club difícil de negociar y varios otros clubes europeos de élite estaban siguiendo de cerca la situación. Sin embargo, la determinación del Chelsea por fichar a su jugador les llevó a ganar la carrera, y desde entonces, el jugador de 27 años ha jugado regularmente con los Blues, ganando tanto la Conference League como el Mundial de Clubes durante su estancia en el oeste de Londres.
- Getty Images Sport
La sincera confesión de Boehly sobre el reclutamiento
En una mesa redonda celebrada en iConnections, Boehly se mostró muy sincero sobre su falta de conocimientos técnicos sobre fútbol durante ese caótico primer mercado de fichajes de verano. Explicó que, debido a que el equipo directivo establecido se había marchado tras el cambio de propiedad, se vio obligado a aprender las complejidades del mercado de fichajes sobre la marcha. La falta de un director deportivo permanente significó que el copropietario tuvo que recurrir a otro tipo de lógica para garantizar que la plantilla se reforzara antes de que comenzara la temporada.
Boehly detalló las difíciles circunstancias de su llegada, afirmando, según informó Sports Illustrated: «Al asumir el cargo en las circunstancias en las que lo hicimos, básicamente todo el equipo directivo se marchó. Me vi obligado a ser director deportivo interino durante un verano, sin tener ni idea de lo que hacía a un buen futbolista. Pero sabiendo que Marc Cucurella, si el Manchester City lo quería, yo también lo quería. Era así de sencillo».
Siguiendo el modelo del Manchester City
El interés del Manchester City por Cucurella fue bien documentado a lo largo del verano de 2022, con Pep Guardiola identificando al español como el candidato ideal para su sistema en el Etihad. El City estuvo muy vinculado con el fichaje del lateral izquierdo, pero, según se informa, no estaba dispuesto a pagar la elevada valoración del Brighton. Boehly, que vio el respaldo de un rival de élite como prueba de la calidad del jugador, decidió salvar la diferencia económica y traer al jugador a la capital. Fue una decisión que pasó por alto los informes de ojeadores tradicionales en favor de la «inteligencia de mercado» recopilada a partir de las actividades de los competidores del Chelsea.
Desde aquel verano tan intenso, la estructura del Chelsea ha evolucionado significativamente. El club acabó alejándose del modelo de contratación liderado por el propietario al nombrar a Paul Winstanley y Laurence Stewart codirectores deportivos. Este cambio se produjo después de que el intento inicial de atraer a Michael Edwards al club resultara infructuoso. La estructura actual está diseñada para evitar el tipo de acuerdos «improvisados» que describió Boehly, garantizando que las futuras adquisiciones se basen en datos a largo plazo y en la idoneidad táctica, en lugar de solo en los movimientos de los rivales.
- Getty Images Sport
Lecciones aprendidas de la era provisional
Los comentarios de Boehly sugieren que, aunque en aquel entonces carecía de conocimientos técnicos, entendía que imitar a los mejores equipos del mundo era un atajo hacia el éxito potencial. Hoy en día, el Chelsea sigue construyendo un proyecto centrado en los jóvenes talentos, pero los días en los que el presidente actuaba como jefe de ojeadores parecen haber llegado a su fin. La saga de Marc Cucurella sigue siendo un caso de estudio fascinante sobre cómo funcionaba el club durante su infancia post-Abramovich.
Siguiendo el ejemplo del Manchester City, Boehly se aseguró de no perder a los mejores talentos, aunque en aquel momento no comprendiera del todo el perfil de un «buen futbolista». Fue una apuesta que definió el comienzo de una nueva era en el Chelsea, demostrando que, en el mundo del fútbol de alto nivel, a veces saber lo que quieren tus rivales es tan importante como conocer el juego en sí.
Anuncios