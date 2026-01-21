+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Ryan Tolmich

“Tienes que estar completamente inmerso ahora mismo” – El camino al Mundial 2026 de Estados Unidos desde la MLS

GOAL habló con las principales estrellas del USMNT en la MLS sobre cómo aprovecharon su tiempo libre preparándose para el Mundial 2026.

FORT LAUDERDALE, Fla. – Si la Copa del Mundo ya parecía un sueño lejano, cambió todo cuando el calendario llegó a 2026. Antes de que nadie se diera cuenta, el torneo más grande del planeta comenzará este verano en América del Norte.

Para quienes luchan por ganarse un lugar en la selección masculina de Estados Unidos, la idea del Mundial nunca estuvo lejos. Especialmente para los jugadores que militan en la MLS, quienes han pasado las últimas semanas en modo fuera de temporada mientras sus compañeros en Europa seguían compitiendo. Sin embargo, esta temporada baja fue diferente a cualquier otra que este grupo haya vivido, incluso para los veteranos del ciclo de 2022.

Asegurarse de que la temporada baja se aproveche al máximo se volvió fundamental. Para las estrellas de la MLS que forman parte del USMNT, la preparación para el Mundial no comienza en febrero con la reanudación de la temporada de clubes; empezó en cintas de correr, en salas de pesas y en sesiones individuales durante todo el invierno.

“Ahora tienes esta pista de despegue, ¿verdad?”, dijo el defensor Tim Ream. “Sabes quiénes son tus rivales, cuáles son los amistosos, cómo se verá ese impulso final. Pero no puedes mirar demasiado lejos. Tienes que enfocarte en lo que debes hacer en la temporada baja para estar listo para la pretemporada y luego, obviamente, para el Mundial. Se trata de concentrarse en todo el año y cómo se verá, mentalmente es bueno asimilarlo, pero primero tienes que ocuparte de lo que está frente a ti. Ahí es donde muchos de los chicos están ahora.”

El enfoque de cada jugador fue distinto, dependiendo de su situación y experiencias previas. Algunos enfrentaban por primera vez los desafíos de un descanso prolongado; otros ya están acostumbrados a esto. Algunos necesitaban tiempo para recuperarse físicamente o superar lesiones persistentes; otros aprovecharon para relajarse mentalmente y dejar atrás un 2025 intenso, enfocándose en un 2026 que promete ser decisivo.

Aunque la temporada baja se vive de manera diferente para cada jugador, el objetivo es el mismo. Con el Mundial en el horizonte, la motivación nunca desaparece, incluso durante el receso invernal de la MLS. Todos trabajan hacia un mismo resultado: una llamada del entrenador Mauricio Pochettino en mayo. Esa presión moldea cada uno de los meses de invierno, aunque el trabajo de preparación varíe de un jugador a otro.

“Tienes que conocer tu cuerpo y saber qué hacer para prepararte”, dijo Cristian Roldán a GOAL durante el Tour de Medios de la MLS. “Al mismo tiempo, tienes el Mundial en el horizonte, así que sabes lo importante que es tener una pretemporada excelente. Debes demostrar que estás en forma, pero también estar descansado. Si no lo estás, aumentan las posibilidades de lesión. Todo se trata de escuchar a tu cuerpo y cuidarlo antes de lanzarte a la pretemporada.”

Antes de que comience la pretemporada, GOAL habló con varios jugadores del USMNT sobre cómo pasaron su temporada baja, cómo se mantuvieron en forma y cómo se preparan para lo que viene…

    Pasando la página en 2025

    Para la mayoría de los jugadores del USMNT que militan en la MLS, 2025 fue un año largo y definitorio en sus carreras. Comenzó con el campamento de enero, el día 7, y para quienes llegaron lejos en los playoffs de la MLS Cup se extendió hasta diciembre, con toda una temporada de la MLS y la Copa Oro en el medio.

    En total, 56 jugadores recibieron al menos una convocatoria del USMNT en 2025. Entre ellos, varios debutantes de la MLS, como Alex Freeman, Sebastian Berhalter, Matt Freese y Max Arfsten, pasaron de no ser convocados a convertirse en piezas clave durante esos 12 meses. Para muchos, esta temporada baja fue la primera oportunidad real de respirar y reflexionar.

    “Tuve una temporada baja más larga, así que realmente pude pensar en ese momento y disfrutarlo”, dijo Freeman. “Pude apreciar todos los momentos que viví. Fue importante para mí asimilarlo, todo lo que antes no podía, porque siempre tenía que seguir adelante. Fue bueno disfrutarlo con mi familia y amigos. 2025 fue un año largo, con muchos partidos, así que se trata de reiniciar, pasar tiempo con la familia y mirar atrás y decir: ‘Wow, logré eso’”.

    La temporada de Freeman terminó en noviembre con la derrota del USMNT 5-1 ante Uruguay. Berhalter, quien también fue All-Star de la MLS ese verano, continuó algunas semanas más, llevando a los Vancouver Whitecaps a la final de la MLS Cup contra Inter Miami. Aproximadamente un mes después, Berhalter estaba en Miami para el Día de Marketing de la MLS Media, el inicio no oficial de la pretemporada.

    Durante ese mes, Berhalter, cuyo primer partido con el USMNT fue en la Copa Oro, finalmente pudo ver la grabación de su primer gol con el equipo, que ocurrió en esa derrota 5-1 contra Uruguay al cierre del calendario internacional de 2025.

    “Terminé viendo ese partido en la temporada baja”, comenta Berhalter. “No había podido antes porque teníamos grandes juegos con Vancouver. Verlo de nuevo fue divertido. Fue genial ser parte de eso”.

    Rápidamente, sin embargo, el enfoque se trasladó a 2026. Cada jugador tuvo su propio proceso, pero el objetivo final seguía siendo el mismo: estar listos para el Mundial.

    '¡No te dejes llevar!'

    Pochettino y su cuerpo técnico no entregaron ningún manual específico a los jugadores, ni exigieron registros obligatorios o planes de comidas. Sin embargo, al finalizar el campamento en noviembre, el mensaje a los jugadores fue claro.

    “Creo que el mensaje era cuidarse a uno mismo”, dijo Freeman. “Descansa después de una temporada larga, pero también sabes que debes mantenerte en forma. No era un ‘¡No comas demasiado!’, sino más bien un ‘¡No te descuides!’. Siempre tienes que mantenerte activo. Puedes disfrutar, pero asegurarte de mantener tu forma. Se viene una temporada importante y las cosas están por llegar para todos. El grupo es grande, así que nunca sabes qué puede pasar. Tienes que estar preparado”.

    Para muchos, estar preparados significaba no desconectarse por completo. Ream, el miembro más veterano del equipo, planeó tomarse solo unos días libres antes de retomar el acondicionamiento. Otros, en cambio, vivieron esto por primera vez, con el cansancio de minutos pesados y la presión adicional de un año de Copa del Mundo.

    La clave, sin embargo, es el equilibrio. Mantenerse en forma es importante, pero también lo es relajarse un poco. El desafío es balancear ambos aspectos: disfrutar de las vacaciones, pero llegar a la pretemporada en el estado físico adecuado. Esto significa evitar subentrenarse, pero también resistir la tentación de sobreentrenar tras una temporada larga.

    “Es difícil a nivel humano porque es realmente importante mantener tu nivel sin lesionarte”, dijo Roldan. “A veces te esfuerzas demasiado y terminas lesionándote; ahí se va tu temporada y tus oportunidades de estar en el equipo. Tienes que tratarlo como cualquier otra temporada: si no te esfuerzas lo suficiente o te pasas, podrías lesionarte. Ese es el equilibrio”.

    La temporada baja fue distinta para alguien como Jack McGlynn. La estrella del Houston Dynamo sufrió una lesión en la pierna en las últimas semanas de la MLS, por lo que dedicó gran parte del receso a rehabilitar cuerpo y mente. “Obviamente, fue una lástima estar lesionado, pero si tenía que pasar, mejor que fuera durante la temporada baja”, dijo McGlynn. “Me perdí solo dos partidos con el Dynamo. Perderme los del equipo nacional fue una lástima, pero ahora se trata de volver al campo. Me siento más grande, más fuerte. He ganado músculo y estoy emocionado por volver”.

    Experiencia veterana

    Ream ha estado manejando esto durante bastante tiempo, aunque adaptarse a la temporada baja de la MLS todavía es un cambio después de una década jugando en Inglaterra. Bromea, sin embargo, que es el período más difícil pero también el más gratificante del año: el tiempo en que puede dedicarse plenamente a ser padre y manejar todas las responsabilidades que eso conlleva.

    “Es más trabajo estar en casa”, bromeó Ream. “Ser padre es algo grandioso, pero no me puedo sentar muy a menudo”.

    Aun así, Ream ha encontrado formas de mantenerse en forma. Juega a nivel profesional desde 2010, y gran parte de su rendimiento actual se debe a su conocimiento de la preparación: cuándo exigirse, cuándo retroceder y cómo llegar listo al inicio de la temporada. Pocos jugadores entienden ese equilibrio mejor que el defensor de 38 años.

    Otros veteranos del grupo de la USMNT comparten esa ventaja por su experiencia en navegar este calendario particular. La larga y única temporada baja de la MLS es familiar para jugadores como Miles Robinson, quien ha estado haciendo esto desde 2017 y conoce muy bien los tiempos clave para llegar en forma.

    “Conozco mi cuerpo a estas alturas”, dice Robinson. “Esta es mi décima temporada en la MLS, así que son diez temporadas bajas. Sé lo que se necesita. Busco darle descanso a mi cuerpo porque trabajamos intensamente durante casi 11 meses seguidos, y es físicamente exigente. Necesito que mis piernas lleguen frescas a la pretemporada. Pero también pongo esfuerzo para que mi cuerpo recupere fuerza.

    “Hice una limpieza de redes sociales y del teléfono. Dejé mi teléfono en casa por unas dos semanas y viajé un poco para desconectarme. A veces sientes que eres un esclavo de él, así que me alejé para estar bien mentalmente. El juego hoy es muy mental, y mientras estés bien de cabeza, puedes conquistar mucho”.

    Mientras Ream y Robinson aprovecharon la temporada baja para prepararse a fondo, para otros jugadores fue simplemente una oportunidad esperada para respirar y recargar energías.

    Cambios europeos

    Durante los últimos años, Paxten Aaronson apenas ha tenido un respiro. Desde que dio el salto a Europa con el Eintracht Frankfurt, vivió en un constante “demuéstralo” a nivel de club, lo que derivó en una cesión al FC Utrecht. Al mismo tiempo, empezaba a consolidarse con la USMNT, participando tanto en los Juegos Olímpicos como en la Copa Oro durante las temporadas bajas europeas.

    Tras firmar con los Colorado Rapids este verano, Aaronson finalmente disfrutó de un descanso tras la temporada de la MLS. Con los Rapids fuera de los playoffs, este fue el periodo más largo de pausa que ha tenido como profesional.

    “La temporada baja fue agradable simplemente para ver a mi familia y seres queridos”, dijo Aaronson a GOAL. “Pasé mucho tiempo separado de ellos, así que fue bueno verlos y al mismo tiempo trabajar en mi oficio. Hay aspectos individuales en los que, durante la temporada, no puedes enfocarte debido a los partidos y entrenamientos. Poder entrenar con mi padre me ayudó a mantenerme en buena forma y afinar esos pequeños detalles.

    “No estás acostumbrado a algo así. Antes, el tiempo más largo que tuve libre fueron unas tres semanas. El descanso navideño normalmente es de seis días, y el de verano alrededor de tres semanas. Se trata de gestionar bien el tiempo: quieres mantenerte en forma, pero no sobreentrenar y quemarte antes de la temporada. Tomé unas dos o tres semanas de descanso y luego entrené al menos cinco días a la semana”.

    Matt Turner es otro jugador que regresó de Europa. Tras un período complicado en Inglaterra y una movida saga de transferencias en Lyon, volvió al New England Revolution este verano para luchar por un lugar en la Copa del Mundo. Al igual que Aaronson, Turner disfrutó de un descanso más largo de lo habitual después de varios años en Europa. Con la Copa del Mundo en el horizonte y su situación en la lista de porteros, Turner prometió aprovechar al máximo este tiempo.

    “Diría que fue bueno tenerlo, porque no he tenido tiempo libre en mucho tiempo y, con el Mundial a la vista, me ayudó a mantenerme concentrado”, dijo Turner a GOAL. “Me permitió enfocarme y entender que podía usar este tiempo sabiamente para ganar una ventaja extra. Esa ventaja es sentir el cuerpo sano, la mente clara y el camino hacia adelante definido. Estoy ansioso por volver al campo, y eso es un buen lugar para estar”.

    El gran objetivo al final

    La Copa del Mundo está en la mente de todos. Para McGlynn, el logo del torneo es su fondo de pantalla. Turner, Roldan y Ream están ansiosos por volver tras vivir la experiencia en 2022. Bajo Pochettino, cada jugador del grupo siente que tiene una oportunidad. Esa es la cultura que ha creado: no son solo 30 jugadores soñando con un lugar en la Copa; son más de 50, y cada uno cree que puede lograrlo.

    El enfoque hacia esa realidad varía según el jugador. Berhalter, por ejemplo, no deja que lo consuma. Debe ser parte de su preparación, pero no todo.

    “No estoy mirando muy lejos; tomo un día a la vez y trato de mejorar cada jornada”, dice Berhalter. “No es una carga; simplemente hago lo que he estado haciendo”.

    Robinson, por su parte, reconoce que su perspectiva ha cambiado. Antes, pasaría toda la temporada baja preocupado por lo que venía, analizando cada momento y acostándose con la ansiedad de la Copa del Mundo. Ahora, un poco más maduro y experimentado, sabe que la preocupación no sirve de nada: solo importa el trabajo.

    “Para mí, la temporada baja es crecimiento”, comenta. “Antes, cuando era joven, estaba súper nervioso. Ahora me siento preparado para los momentos que se acercan. Confío más en mí que nunca, y eso cambia todo”.

    Aun así, hay nervios, porque todos saben lo que se avecina. La USMNT se reunirá en marzo para el último campamento antes de que Pochettino seleccione su plantilla para la Copa del Mundo, apenas un mes después del inicio de la temporada de la MLS. Para mayo, la plantilla estará definida. No hay tiempo que perder para quienes quieren un lugar en el torneo.

    Para muchos, los momentos decisivos no llegarán en marzo o mayo, sino en los instantes más tranquilos, cuando nadie los observa. La temporada baja de la MLS fue más vital que nunca, y cómo los jugadores aprovecharon ese tiempo libre podría marcar la diferencia entre un verano de ensueño o uno vivido desde la televisión.

