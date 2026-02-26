Getty Images Sport
Traducido por
«Tiene que dejarlo»: Edinson Cavani recibe un duro mensaje para que se retire mientras el exjugador del Manchester United es abucheado en Argentina
Punto de ebullición en Boca: los aficionados se vuelven contra Cavani, que atraviesa dificultades
La situación llegó a un punto crítico durante el reciente empate 0-0 del Boca con el Racing Club el viernes. Cavani, que jugaba su primer partido como titular desde septiembre, fue abucheado por sus propios seguidores antes de ser excluido por completo de la plantilla para el siguiente partido de copa contra el Gimnasia Chivilcoy el lunes. Desde que se incorporó al club en agosto de 2023, los goles han escaseado notablemente para el veterano delantero. Tras un 2024 respetable, su rendimiento se desplomó hasta solo cinco goles en 2025, y la campaña de 2026 ha sido una pesadilla de rehabilitación, en la que el delantero solo ha disputado dos partidos tras una larga baja por lesión.
- Getty Images Sport
La leyenda argentina pide su retirada
Las críticas no se han limitado a las gradas. Oscar Ruggeri, un icono del fútbol argentino que ganó la Copa del Mundo de 1986 y disfrutó del éxito con Boca, ha instado a Cavani a proteger su legado retirándose ahora. Ruggeri expresó su consternación al ver cómo un jugador de la talla de Cavani era tratado con tanto desdén por el público. En declaraciones a Marca, el exdefensa se mostró inflexible en su valoración de la situación actual y las capacidades físicas del delantero, que se acerca a los 40 años.
«Tiene que dejar de jugar», afirmó Ruggeri sin rodeos. «Es un pecado que esta estrella sea insultada de esa manera [abucheada] con la inmensa carrera que tiene. No lo conozco, nos hemos visto dos o tres veces, pero me duele verlo. Hoy en día es difícil jugar en Argentina con 40 años. Para mí, no está tomando la decisión [de retirarse] porque quiere seguir intentando darle la vuelta a la situación y marcharse».
Una carrera marcada por lesiones constantes
Las estadísticas pintan un panorama sombrío del deterioro físico de Cavani. Desde febrero de 2023, el delantero ha sufrido 13 lesiones distintas, lo que le ha hecho perderse un total de 36 partidos, lo que equivale aproximadamente a una temporada completa de liga. Sus recientes problemas se han centrado en un dolor lumbar persistente, que le ha mantenido fuera de juego durante gran parte de la actual campaña. Aunque este mes volvió brevemente como suplente contra el Platense, está claro que la explosividad atlética que antes definía su juego es cosa del pasado.
Ruggeri cree que estos contratiempos físicos son una clara señal de que su cuerpo ya no puede seguir el ritmo de las exigencias del fútbol profesional. El ganador de la Copa del Mundo amplió sus preocupaciones en enero, señalando: «Sé que quiere darle la vuelta a la situación y quiere hacerlo bien, que vino a Boca y triunfó. Pero tiene que pensar seriamente en lo que puede hacer, porque su cuerpo está sufriendo. Juega un rato, quizá falla un gol, y veo a algunas personas riéndose, a otras burlándose de él, y creo que es tan grande que tiene que tomar la decisión él mismo, no nosotros. Tiene que tomar la decisión de que, si su cuerpo ya no puede más, esto es lo más lejos que puede llegar».
- AFP
El legado frente al ansia de más
Con 24 trofeos importantes y 458 goles en su carrera con clubes y selecciones, Cavani no tiene nada más que demostrar. Anunció su retirada en diciembre, dando por concluida una odisea de 20 años que alcanzó su punto álgido con una etapa legendaria en el París Saint-Germain. Sin embargo, el uruguayo revirtió esa decisión, impulsado por un espíritu competitivo que le ha llevado a continuar hasta los 40 años. Queda por ver si podrá emular la longevidad de su antiguo compañero de equipo Zlatan Ibrahimovic, pero la presión para retirarse con dignidad es cada vez mayor.
Ruggeri advirtió que el camino actual solo sirve para invitar a más burlas. «La carrera que ha tenido, ¿qué más le va a dar? Es decir que esto es lo máximo a lo que puede llegar. No tiene ninguna deuda. Vino, lo intentó, pero físicamente no pudo», concluyó Ruggeri. «Pero cuando suceden estas cosas, fíjate que cada vez que está a punto de empezar, ocurre algo más. Son señales que le está dando el fútbol, de que tienes que tomar la decisión más difícil que tenemos los futbolistas, que es decir que esto es lo máximo a lo que puedo llegar».
Anuncios