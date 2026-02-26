Getty
Traducido por
¿Tiene Paul Pogba futuro en el Mónaco? Se abordan los rumores sobre su salida tras 30 minutos de juego del exjugador del Manchester United
Pogba ha jugado 30 minutos en tres partidos.
Pogba firmó un contrato de dos años con el Mónaco después de que le ofrecieran volver al fútbol profesional. Sabían que estaban fichando a un jugador que no estaba en forma y no tenía mucha experiencia.
Tuvieron que esperar hasta noviembre para que Pogba debutara. Ese día jugó cuatro minutos tras salir del banquillo, y desde entonces ha tenido otras dos apariciones esporádicas como suplente. En total, solo ha disputado 30 minutos.
- AFP
Por qué Mónaco fichó a Pogba como agente libre
El director ejecutivo del Mónaco, Thiago Scuro, ha explicado a talkSPORT por qué se fichó a Pogba y qué puede aportar aún al equipo: «En primer lugar, Paul se fichó por su rendimiento. Se trata de rendimiento, el primer paso. Paul es un jugador con mucho talento, de un nivel diferente al que estamos acostumbrados en la Ligue 1. Vuelve tras dos años sin jugar, y sabíamos que el reto de recuperarlo sería grande.
Por supuesto, también tiene un impacto en términos de visibilidad para la liga, para el AS Mónaco, los ingresos comerciales, todo eso. Pero, como todos sabemos, el jugador debe estar en el campo rindiendo para que todo funcione bien. Al final, empezamos este proceso en verano con unas expectativas muy altas».
Pogba sufrió una lesión en la pantorrilla el 13 de diciembre y ha estado fuera de juego desde entonces, lo que llevó al Mónaco a excluirlo de su plantilla de la Liga de Campeones antes de quedar eliminado de la competición en la fase de eliminatorias contra su rival nacional, el París Saint-Germain.
Scuro añadió: «Le está costando mucho poder estar constantemente en el campo. Ha tenido algunos minutos durante la temporada en los que ha demostrado su nivel y su capacidad, y seguimos presionando para que tenga más tiempo en el campo al final de la temporada».
¿Podría Pogba ver rescindido su contrato con el Mónaco?
A Pogba aún le quedan poco menos de 18 meses para cumplir el contrato que firmó cuando llegó al Stade Louis II. Sin embargo, se ha sugerido que dicho contrato podría rescindirse, ya que el Mónaco está viendo pocos beneficios de su inversión de confianza y fondos.
Aún no se ha tomado ninguna decisión, y Pogba tiene la oportunidad de terminar la temporada 2025-26 con broche de oro y demostrar que puede recuperar el nivel que le convirtió en el jugador más caro del planeta.
Cuando se le preguntó por el futuro, Scuro respondió: «Teniendo en cuenta lo que está pasando, en verano habrá una conversación entre ambas partes: si Paul sigue dispuesto a afrontar este proceso y, por nuestra parte, en el momento adecuado, tendremos esta conversación.
Hoy diría que ambas opciones son posibles, tanto por la postura de Paul como por la del club. Ahora nos centramos en darle la oportunidad de estar más tiempo en el campo y demostrar que aún puede jugar unas cuantas temporadas más».
- Getty
El sueño de la Copa del Mundo parece haberse desvanecido para el ganador de 2018.
En un momento dado, se rumoreaba que Pogba podría entrar a última hora en la selección francesa para el Mundial de 2026. El exjugador de Les Bleus Bacary Sagna declaró a GOAL: «Es un jugador especial. Se adapta a cualquier exigencia del entrenador.
Físicamente, por supuesto, podría ser un problema, porque cuando no juegas durante tanto tiempo, te lesionas y te vuelves un poco más sensible. Pero es un jugador especial y esos jugadores rinden bien.
No necesita correr mucho. Mental y técnicamente está por encima de lo normal. Nunca se sabe. Cada vez que hay una lista, siempre hay una sorpresa. Podría ser la sorpresa de Didier Deschamps».
Ese sueño parece haberse desvanecido, ya que Pogba necesita centrarse por completo en los asuntos del club por ahora. Al Mónaco le vendría bien recuperarlo, ya que ha caído al octavo puesto de la tabla de la Ligue 1, muy lejos de los puestos de clasificación para la Liga de Campeones y sin garantías de que se asegure ningún tipo de fútbol europeo para 2026-27.
Anuncios