La ansiada espera de Pogba por su debut en el Mónaco se ha prolongado nuevamente, luego de que Pocognoli confirmara que el mediocampista sufrió un esguince de tobillo de “grado dos”, según reportes de Get French Football News.

La exestrella del Manchester United y la Juventus se lesionó durante un entrenamiento el jueves, apenas 24 horas antes de que se esperara su inclusión en la convocatoria del Mónaco para enfrentar al Paris FC en la Ligue 1. Este contratiempo representa un duro golpe para Pogba, quien no disputa un partido competitivo desde hace 26 meses.

En una conferencia de prensa ofrecida a la que asistió Get French Football News, el técnico del Mónaco brindó los primeros detalles oficiales sobre la lesión que ha frustrado el esperado regreso de Pogba. Pocognoli confirmó que el mediocampista estaba “listo para regresar” contra el Paris FC durante el fin de semana, antes del incidente en el entrenamiento.

“Tiene un esguince de grado dos”, declaró Pocognoli. “Eso es todo lo que puedo decir por ahora. La próxima semana se realizará otra evaluación. Es un esguince de intensidad media. No puedo darles más términos médicos por el momento.”

Esta lesión se suma a una serie de problemas menores que han afectado a Pogba desde que inició un riguroso programa de acondicionamiento físico en el club, incluido un golpe leve que ya había retrasado un posible debut antes del encuentro contra el Angers.

