'Tiene un esguince de grado dos' - Nueva lesión de Paul Pogba retrasa su esperado debut con el Mónaco
Pocognoli confirma 'esguince de grado dos'
La ansiada espera de Pogba por su debut en el Mónaco se ha prolongado nuevamente, luego de que Pocognoli confirmara que el mediocampista sufrió un esguince de tobillo de “grado dos”, según reportes de Get French Football News.
La exestrella del Manchester United y la Juventus se lesionó durante un entrenamiento el jueves, apenas 24 horas antes de que se esperara su inclusión en la convocatoria del Mónaco para enfrentar al Paris FC en la Ligue 1. Este contratiempo representa un duro golpe para Pogba, quien no disputa un partido competitivo desde hace 26 meses.
En una conferencia de prensa ofrecida a la que asistió Get French Football News, el técnico del Mónaco brindó los primeros detalles oficiales sobre la lesión que ha frustrado el esperado regreso de Pogba. Pocognoli confirmó que el mediocampista estaba “listo para regresar” contra el Paris FC durante el fin de semana, antes del incidente en el entrenamiento.
“Tiene un esguince de grado dos”, declaró Pocognoli. “Eso es todo lo que puedo decir por ahora. La próxima semana se realizará otra evaluación. Es un esguince de intensidad media. No puedo darles más términos médicos por el momento.”
Esta lesión se suma a una serie de problemas menores que han afectado a Pogba desde que inició un riguroso programa de acondicionamiento físico en el club, incluido un golpe leve que ya había retrasado un posible debut antes del encuentro contra el Angers.
El entrenador descarta una fecha de regreso específica
Al confirmar la naturaleza del esguince, Pocognoli se mostró cauto y evitó fijar un calendario definitivo para el regreso del ganador de la Copa del Mundo, señalando que el club deberá esperar una evaluación adicional.
“Su disponibilidad podría variar entre unos pocos días o hasta una o dos semanas”, explicó el entrenador. “Podremos confirmarlo la próxima semana. Veremos.”
La incertidumbre respecto al regreso es una gran frustración tanto para Pogba como para el club. La semana pasada se especulaba con su posible participación contra el Stade Rennais el 22 de noviembre, mientras que otros informes apuntaban a que podría estar listo para el duelo contra el Lens este próximo sábado. Ambos escenarios ahora parecen comprometidos.
Este último contratiempo resulta especialmente duro considerando la prolongada ausencia de Pogba del fútbol profesional. Su última aparición competitiva fue en septiembre de 2023 con la Juventus. Poco después, recibió una suspensión de cuatro años por dopaje, reducida posteriormente a 18 meses. Tras cumplir su sanción, Pogba se unió al Mónaco como agente libre en junio de 2025, firmando un contrato de dos años en un intento de relanzar su carrera.
El mediocampista de 32 años pasó los últimos tres meses siguiendo un meticuloso programa individual de acondicionamiento físico, diseñado para recuperar fuerza y agilidad tras una ausencia tan prolongada. Esta lesión en el tobillo vuelve a poner en pausa el esperado regreso de Pogba, que había sido anticipado desde su emotiva llegada en verano, cuando se le vio con lágrimas al firmar su contrato.
'Paciencia, el plan de Dios' - Pogba responde al revés
Pogba, que ha estado compartiendo su recuperación y entrenamientos en redes sociales, publicó un mensaje a sus seguidores tras conocerse su lesión. En Instagram escribió: “Paciencia, el plan de Dios llega en el mejor momento”.
El mensaje refleja la filosofía de paciencia que el Mónaco ha intentado mantener. El club se ha mostrado decidido a no precipitar su regreso y arriesgar más contratiempos, aunque esta última lesión ocurrió en un entorno de entrenamiento controlado.
La llegada de Pogba a la Ligue 1 se planteó como una oportunidad para “redescubrir la felicidad a través del fútbol” y, a nivel profesional, para aspirar a un eventual llamado de Didier Deschamps a la selección francesa antes del Mundial de 2026. Por ahora, esa ambición sigue en pausa.
El futuro de Pogba en Mónaco tras su lesión
Con esta nueva lesión, Pogba queda definitivamente fuera de los próximos compromisos del Mónaco. Ya era baja para el duelo de la Champions League contra el Bodø/Glimt y ahora también se perderá el partido de liga contra el RC Lens este sábado.
El escenario más optimista para su esperado debut se traslada al regreso tras el parón internacional de noviembre. El encuentro en casa contra el Stade Rennais, programado para el 22 de noviembre, pasa a ser el nuevo objetivo más cercano para que el mediocampista haga su primera aparición con la camiseta del Mónaco.
Mientras Pogba sigue ausente, Pocognoli deberá confiar en Mohamed Camara y Eliot Matazo para mantener el equilibrio en el mediocampo y sostener el nivel que el equipo mostró a inicios de temporada, sin su fichaje estrella del verano.
