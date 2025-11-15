Thomas Tuchel se inspirará en el rugby mientras el entrenador de Inglaterra experimenta con la táctica de sustituciones antes del Mundial

Los debates sobre la selección de Inglaterra se están intensificando, con la controvertida suplencia de Jude Bellingham contra Serbia destacando el carácter implacable del entrenador. La abundancia de talento de élite, particularmente en el mediocampo ofensivo con Phil Foden y Eberechi Eze también compitiendo por un lugar, crea una pesadilla logística. Tuchel ha sido vocal sobre su estrategia, sugiriendo que no todos los jugadores estrella, incluidos Foden, Bellingham y Harry Kane, pueden ser acomodados simultáneamente. Esto deja a jugadores como Ollie Watkins en el margen, mientras que Tuchel prioriza el equilibrio táctico sobre el poder individual de las estrellas. A medida que se acerca la Copa del Mundo, su audaz enfoque basado en el rendimiento promete más decisiones difíciles y titulares candentes.

Pero podría ser capaz de mantener a más de sus estrellas felices durante el torneo en América del Norte al robar la táctica del "Pom Squad", favorecida por el entrenador en jefe de rugby de Inglaterra, Steve Borthwick. El "Pom Squad" es un desarrollo reciente, utilizado para describir un enfoque táctico específico del equipo masculino de rugby y "Pom" es un término coloquial usado principalmente en Australia y Nueva Zelanda para describir a alguien de ascendencia británica. Tomando inspiración del "Bomb Squad" de Sudáfrica, la frase se refería a la estrategia de Inglaterra de llenar su banco de reemplazo con delanteros para desatar jugadores poderosos y frescos en las etapas finales del juego. Esto ha sido un tema importante en la preparación para los recientes Internacionales de Otoño, y ahora podría convertirse en un tema candente para Tuchel en la Copa del Mundo del próximo año.