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Harry Maguire Thomas Tuchel GFXGetty/GOAL
Richard Martin

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Thomas Tuchel se equivoca: Harry Maguire debe formar parte de la selección inglesa para el Mundial

Opinion
England
H. Maguire
World Cup
Manchester United
T. Tuchel
England vs Japan
FEATURES

No se le puede reprochar nada a Thomas Tuchel en lo que a sinceridad se refiere. Se trata de un entrenador que declaró en la radio nacional que a su madre le resulta «repulsivo» el jugador estrella Jude Bellingham, que reprendió a la afición inglesa en Wembley por permanecer «en silencio» durante un amistoso contra Gales y que afirmó que el recuento de goles de Bukayo Saka con los Tres Leones —el más alto de cualquier jugador del Arsenal en la historia— no era lo suficientemente bueno.

Así que cuando le preguntaron a Tuchel qué opinaba sobre Harry Maguire tras la primera aparición del defensa central con Inglaterra en 18 meses, su respuesta fue, como era de esperar, contundente. Sir Gareth Southgate siempre ha salido en defensa de Maguire cada vez que este se ha enfrentado a críticas en la selección, mientras que todos los entrenadores del Manchester United, incluso el franco Rubén Amorim, han alabado a Maguire, destacando normalmente su profesionalidad y su experiencia.

Hubo mucho que destacar de la actuación de Maguire contra Uruguay el viernes, como su regate seguro, sus precisos pases hacia el ataque y sus dos bloqueos in extremis en el tiempo añadido para evitar que los sudamericanos se llevaran la victoria. Pero Tuchel, por supuesto, decidió ofrecer una visión completa.

En declaraciones a los periodistas tras el partido, el seleccionador de Inglaterra destacó las conocidas cualidades de Maguire. «Harry es muy bueno con el balón, muy tranquilo, fuerte en el juego aéreo y un arma en las jugadas a balón parado», afirmó. A continuación vino la inevitable salvedad. 

«No he cambiado de opinión, pero veo a otros jugadores que me gustaría que fueran titulares, veo a otros jugadores por delante con un perfil diferente», dijo. «Veo a Ezri Konsa por delante, veo a Marc Guehi por delante. No es ningún secreto. Veo a Trevoh Chalobah, que en cuanto a movilidad estaba ligeramente por delante de él. También a John Stones, pero tenía lesiones, así que [Maguire] tenía que venir a la concentración. Necesitaba conocerlo en persona para ver cómo se comporta dentro del grupo».

No fue precisamente un respaldo rotundo. Pero Tuchel se equivoca al menospreciar a uno de los grandes jugadores renacidos de la era moderna, que sería un auténtico activo para su plantilla en el Mundial.

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    Ya lo he vivido

    Maguire lo ha vivido todo con Inglaterra. Es uno de los seis jugadores de la convocatoria de 35 que Tuchel ha seleccionado para los amistosos contra Uruguay y Japón que participaron en el Mundial de 2018, donde los Tres Leones lograron su mejor actuación en un torneo mundial en 28 años. Maguire fue una pieza clave de su éxito en Rusia, siendo titular en todos los partidos y dando la ventaja a Inglaterra en los cuartos de final contra Suecia con el primero de los muchos cabezazos que marcaría para su país.

    El guion se repitió en la Eurocopa 2020, donde Maguire rindió a un gran nivel en el camino de Inglaterra hacia la final y volvió a marcar otro cabezazo fulminante en cuartos de final, esta vez contra Ucrania. También asumió la responsabilidad en la tanda de penaltis de la final contra Italia, lanzando su tiro desde el punto de penalti por la escuadra antes de que todos sus compañeros de ataque fallaran.

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    Hacer frente a la adversidad

    A pesar de haber vivido una etapa traumática, tanto a nivel colectivo como personal, con el United durante la temporada 2021-22, Maguire dejó a un lado los aspectos negativos cada vez que se enfundó la camiseta de Inglaterra y marcó cuatro goles en sus cuatro partidos de clasificación para el Mundial de 2022. Posteriormente, fue titular en todos los partidos y Inglaterra llegó a cuartos de final en Catar. Probablemente habría hecho lo mismo en la Eurocopa 2024, de no ser por una lesión en la pantorrilla que le dejó fuera del torneo.

    No era la primera vez que Maguire se recuperaba de la adversidad. Erik ten Hag le retiró la capitanía del United en 2023 cuando quedó fuera del primer equipo, mientras que uno de sus momentos más bajos llegó poco después, cuando fue humillado por la afición escocesa tras marcar un gol en propia puerta en septiembre. 

    El verano de 2023 fue cuando Maguire estuvo a punto de ser expulsado del United, que había acordado venderlo al West Ham, pero el jugador se negó a irse.

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    El pilar del resurgimiento del United

    Maguire se abrió paso de nuevo en el equipo del United bajo las órdenes de Ten Hag, dejando fuera de la alineación a Raphael Varane y ganando el premio al Jugador del Mes de la Premier League en noviembre de 2023, convirtiéndose en el primer defensa del United en lograrlo en 14 años. Cuando Amorim sustituyó a Ten Hag, Maguire se convirtió rápidamente en uno de los jugadores más importantes del portugués, un arma muy eficaz cuando se le alineaba en la delantera. 

    Pero no ha sido hasta hace poco cuando ha vuelto a alcanzar su mejor nivel por primera vez desde la temporada 2020-21, reforzando el resurgimiento del United bajo la dirección de Michael Carrick.

    Maguire se combinó con Lisandro Martínez para neutralizar a Erling Haaland en el derbi de Mánchester de enero, y una semana más tarde fue crucial para que el United se convirtiera en el primer y único equipo en vencer al Arsenal en el Emirates Stadium esta temporada. Su presencia aérea también ayudó al United a contrarrestar la persistente amenaza de las jugadas aéreas del Everton en el área de penalti en la victoria por 1-0 en Merseyside. 

    Su capacidad para sacar el balón desde la defensa ha sido igualmente valiosa para los Red Devils durante su racha de siete victorias y dos empates en 10 partidos bajo las órdenes de Carrick.

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    Gran fe

    Maguire ha vivido una trayectoria apasionante, llena de altibajos, desde que fichó por el United procedente del Leicester City en 2019 por 80 millones de libras (105 millones de dólares). Además de soportar críticas implacables por su rendimiento, ha tenido que lidiar con las continuas repercusiones de su detención en Grecia en 2020, una saga que aún no ha tenido un desenlace satisfactorio para él. Pero Maguire ha salido adelante.

    «Tengo mucha confianza en mí mismo. Soy un central de primer nivel», declaró Maguire la semana pasada mientras se encontraba concentrado con la selección inglesa. «No se juega siete años en el Manchester United, bajo el escrutinio al que estamos sometidos, especialmente en una posición de central en la que cada gol que encajas es analizado y examinado [sin ser un jugador de primer nivel].

    «Siento que mi rendimiento en el Manchester United, probablemente desde hace tres años, ha sido de alto nivel y, siempre que he estado disponible —ha sido un poco intermitente en los últimos dos años debido a mis lesiones—, ahora estoy en un buen ritmo».

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    Disfruta de cada momento

    Maguire es exactamente el tipo de jugador capaz de inspirar a los jóvenes y que Tuchel debería querer en su plantilla. Su veteranía y su capacidad para «integrarse bien en el grupo» son las principales razones por las que Jordan Henderson se ha mantenido como un fijo bajo las órdenes del alemán, así que, ¿por qué no habría sitio también para Maguire?

    La decisión de Tuchel de convocar a Ben White no ha sentado bien a los aficionados ingleses, después de que el defensa del Arsenal abandonara la selección durante el último Mundial. Maguire no haría algo así y es, sin duda, un jugador que levantaría la moral del equipo. Aunque sería su cuarto gran torneo con Inglaterra, lo afrontaría como si fuera el último y saborearía cada momento.

    «Ahora me encuentro en una etapa de mi carrera en la que no se trata tanto de mí mismo, no se trata tanto del individuo», afirmó. «Tengo 33 años. Ahora solo pienso en el equipo, en ayudar al equipo a avanzar y a ganar algo. Tanto si juego un minuto en el Mundial como si juego todos los partidos del Mundial, seguiré haciendo todo lo posible para garantizar el éxito de este país.

    «Quiero jugar. No sería futbolista si no quisiera la emoción competitiva de jugar cada partido. Pero también estoy en una etapa de mi carrera en la que se trata más de formar parte de un grupo, un grupo exitoso».

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    Siempre fiable

    Y, sin embargo, Tuchel no debería alinear a Maguire solo por el ambiente que genera. Debería alinearlo porque, cuando está en forma, Maguire sigue siendo uno de los centrales más fiables del mundo, con una fortaleza mental increíble. 

    Y aunque ha tenido problemas de lesiones en los últimos dos años, está en mucho mejor forma para jugar que su compañero y veterano del Mundial de 2018, Stones, que no ha jugado ningún partido de la Premier League desde diciembre y tuvo que retirarse de la última concentración por lesión. 

    Maguire también estará más fresco que muchos de sus compañeros de la selección inglesa cuando llegue el Mundial, ya que el United solo ha disputado 40 partidos en toda la temporada. Tuchel, por muy refrescante que sea su honestidad, debería mostrar más respeto a Maguire y darle el visto bueno en junio.

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