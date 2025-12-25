Thomas Muller dice que Florian Wirtz sería mucho más criticado en Bayern Munich que en Liverpool
Wirtz puede haber dado un giro tras un inicio lento en su vida en Liverpool.
Las expectativas eran altas cuando Wirtz completó un llamativo traspaso al Liverpool en junio, con los campeones de la Premier League desembolsando £116 millones (€133m/$157m) para arrancarlo del equipo de la Bundesliga Bayer Leverkusen, superando a tanto el Bayern como al Manchester City.
Sin embargo, el jugador de 22 años ha tenido un comienzo decepcionante en Merseyside, sin lograr encontrar la red en 22 apariciones en todas las competiciones para el equipo de Arne Slot.
Pero Wirtz podría estar a punto de dar un giro después de registrar su primera asistencia en la liga en la victoria 2-1 de Liverpool sobre Tottenham Hotspur el sábado pasado. El internacional alemán asistió a Alexander Isak cuando el delantero sueco abrió el marcador para los visitantes en el norte de Londres.
Sin embargo, en un gran golpe tanto para Isak como para el Liverpool, el jugador de 26 años sufrió una fractura en la pierna después de ser alcanzado por el defensor del Spurs, Micky van de Ven, quien intentó bloquear el esfuerzo del delantero hacia el gol. El exatacante del Newcastle United ha sido descartado durante un par de meses por el entrenador Slot.
- Getty Images Sport
Müller menciona a Wirtz cuando le preguntan por qué no dejó el Bayern antes
Mientras Wirtz busca construir sobre su primera asistencia en la liga cuando Liverpool se enfrente a los Wolverhampton Wanderers sin victorias el sábado, ahora le han dicho que tiene suerte de que sus dificultades estén ocurriendo en el campeón de Inglaterra en 20 ocasiones, y no en el Bayern.
En una entrevista con la publicación alemana SZ, Muller, quien actualmente juega para los subcampeones de la MLS Cup Vancouver, mencionó las dificultades de Wirtz para adaptarse al fútbol inglés cuando se le preguntó por qué decidió no mudarse al extranjero antes de lo que lo hizo.
"No querría perderme ni un solo segundo de mi tiempo en el Bayern", dijo Muller, quien jugó junto a Wirtz durante la campaña de la Eurocopa 2024 de Alemania. "En ningún otro lugar estás en el centro de atención tanto como lo estás como jugador nacional en Múnich. Me encantó eso tanto en los buenos tiempos como en los malos.
"Tome a Flo Wirtz, quien dio un paso internacional con su mudanza a Liverpool. En el Bayern, ciertamente habría tenido un tiempo más fácil para adaptarse al juego, ya que habría permanecido en la misma liga."
La leyenda de Alemania cree que la estrella de los Reds recibiría más críticas en el Bayern
Y cuando se le preguntó sobre la actual forma de Wirtz en el Liverpool, añadió: "Es cierto [que está teniendo dificultades]. Pero no es ni siquiera comparable con la atención mediática que recibes como jugador cuando las cosas no van bien para ti en el FC Bayern. Estás en el centro de atención todos los días. Como extranjero, simplemente no se habla tanto de ti."
Müller se consolidó como uno de los más grandes jugadores del Bayern de todos los tiempos durante un período de 17 años con los bávaros. Surgiendo desde el sistema juvenil del club, ganó 33 trofeos en Múnich antes de unirse al equipo de la Major League Soccer Vancouver en una transferencia libre en el verano.
También es ampliamente reconocido como uno de los mejores futbolistas alemanes de la historia, habiendo ayudado a su país a ganar la Copa del Mundo en 2014. El jugador de 36 años ostenta un impresionante récord de goles en el torneo estelar de la FIFA, habiendo anotado 10 goles en 16 apariciones.
- Getty Images Sport
Slot revela cómo el vestuario del Liverpool está intentando ayudar a Wirtz
Wirtz buscará su esquivo primer gol con el Liverpool cuando su equipo se enfrente a los Wolves, que están en el fondo de la tabla, en Anfield el sábado por la tarde.
Al hablar sobre cómo el vestuario está tratando de ayudar a Wirtz a adaptarse a las exigencias de la Premier League, el entrenador del Liverpool, Slot, dijo antes de la victoria sobre el Tottenham el pasado fin de semana: "Espero haber dejado claro que no solo hablo de los nuevos jugadores (que han necesitado adaptarse) sino de los jugadores en general, Florian ha mejorado mucho. No estoy hablando de su habilidad con el balón porque desde el principio vimos que eso era lo mejor.
"Pero vi en un momento contra el Brighton cuando le quitó el balón a Dom (Szoboszlai), dribló y un jugador se le acercó y él lo empujó y siguió driblando. Luego proporcionó un centro hacia atrás para Hugo [Ekitike] que disparó por encima del travesaño. Más tarde ganó el duelo con (del Brighton) Jan Paul van Hecke que llevó al contragolpe con el disparo de Mo (Salah).
"En esos momentos ves que se le hace más fácil. Requiere mucho, mucho, mucho esfuerzo para él jugar con esta intensidad, pero se está acostumbrando. Esa es mi opinión. Ambos (estado físico y trabajo de pesas). Muchos de ellos han crecido en kilogramos, en músculo. Eso es una cosa. Y en segundo lugar, si solo estás en el gimnasio no puedes estar preparado para 90 minutos de fútbol de la Premier League. Se trata de jugar esos partidos, diría entrenar, pero casi nunca lo hacemos, así que es jugar, jugar, jugar."