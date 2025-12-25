Las expectativas eran altas cuando Wirtz completó un llamativo traspaso al Liverpool en junio, con los campeones de la Premier League desembolsando £116 millones (€133m/$157m) para arrancarlo del equipo de la Bundesliga Bayer Leverkusen, superando a tanto el Bayern como al Manchester City.

Sin embargo, el jugador de 22 años ha tenido un comienzo decepcionante en Merseyside, sin lograr encontrar la red en 22 apariciones en todas las competiciones para el equipo de Arne Slot.

Pero Wirtz podría estar a punto de dar un giro después de registrar su primera asistencia en la liga en la victoria 2-1 de Liverpool sobre Tottenham Hotspur el sábado pasado. El internacional alemán asistió a Alexander Isak cuando el delantero sueco abrió el marcador para los visitantes en el norte de Londres.

Sin embargo, en un gran golpe tanto para Isak como para el Liverpool, el jugador de 26 años sufrió una fractura en la pierna después de ser alcanzado por el defensor del Spurs, Micky van de Ven, quien intentó bloquear el esfuerzo del delantero hacia el gol. El exatacante del Newcastle United ha sido descartado durante un par de meses por el entrenador Slot.