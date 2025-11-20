Thomas Müller aclara su futuro en Vancouver Whitecaps y apunta al título de la MLS

“Sí, ataque total”, respondió el alemán con entusiasmo cuando kicker le preguntó si planea quedarse en Vancouver más allá de 2025.

Los Whitecaps se enfrentarán a sus rivales Los Angeles FC en los Playoffs de la MLS Cup, semifinales de la Conferencia Este, este fin de semana. “En el contexto actual, significaría mucho; es mi aquí y ahora”, admitió Müller al hablar sobre la importancia de sumar más títulos. “Sobre todo, me he mudado a una nueva liga y a un nuevo país, y en poco tiempo he experimentado un rendimiento de equipo extraordinario”.

“En consecuencia, puedo decir que estoy muy feliz aquí y me estoy divirtiendo mucho. Pero, por supuesto, es mucho más relajado que en Múnich o el resto de Alemania”, agregó.

Müller también dejó claro que no llegó a los Whitecaps para “vacaciones”, asegurando que se toma muy en serio su participación en la MLS. “Fue muy fácil adaptarme, me pusieron en buenas posiciones. Me ganaron un penal en cada partido. Claro que tienes que estar preparado para la competencia, pero no vine de vacaciones; quería trabajar en serio y siempre fue mi objetivo rendir desde el principio”.

“Pero nunca sabes, en un país diferente, con una nueva liga y un nuevo equipo, cuánto tiempo llevará convertirte en una parte real del equipo. Al final, siempre he podido adaptarme muy rápido, ajustando mi estilo de juego en pequeños detalles tantas veces como fue necesario. No es nada especial”, concluyó.