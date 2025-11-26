¡Thomas Frank, presta atención a esta advertencia! El jefe del Tottenham enfrenta un despido prematuro a menos que siga una lista de verificación de ocho puntos para salvar la temporada de los Spurs

Adelanta tres meses y te costaría encontrar un fanático del Spurs que no tuviera serias reservas sobre Frank, por no hablar de una creciente cantidad de personas que quieren que lo despidan. Tottenham tuvo una suerte increíble de perder solo 1-0 contra el Chelsea a principios de noviembre, mientras que podrían tener pocas quejas sobre la goleada 4-1 del domingo a manos de sus rivales del norte de Londres, el Arsenal.

En esos dos partidos contra sus más amargos rivales, el equipo de Frank registró solo seis disparos y un total combinado de goles esperados de 0.17. Su único gol vino cortesía de Richarlison, quien superó a David Raya desde justo dentro de la mitad de Arsenal durante el segundo de esos dos fracasos.

Frank fue contratado para aportar organización y una cabeza más tranquila a un equipo joven que había sido quemado demasiado por su propia aventura bajo Ange Postecoglou. Sin embargo, al revertir por completo esa identidad, Frank ha hecho del Spurs uno de los equipos más aburridos de la Premier League sin un número suficiente de puntos para hacer que esto sea al menos aceptable. Incluso sus equipos del Brentford de calidad mucho menor nunca cayeron a los niveles que hemos visto de Tottenham en las últimas semanas.

El CEO Vinai Venkatesham declaró tras la contratación de Frank que obtuvo la puntuación más alta en una lista de control de 10 puntos de 30 candidatos a manager. La creencia del club en tal sistema se pondrá a prueba durante el invierno a menos que el danés vuelva a poner su casa en orden.

No hay una solución simple para los problemas del Tottenham, no solo porque carecen gravemente del poder estelar de un Harry Kane o un Son Heung-min para sacarlos de un apuro en estos días, sino que definitivamente hay soluciones al alcance de Frank para frenar este descontento. GOAL presenta ocho ideas para volver a encender al Tottenham: