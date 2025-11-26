Thomas Frank Tottenham GFXGetty/GOAL
¡Thomas Frank, presta atención a esta advertencia! El jefe del Tottenham enfrenta un despido prematuro a menos que siga una lista de verificación de ocho puntos para salvar la temporada de los Spurs

Tres partidos después del inicio de la temporada 2025-26 bajo el nuevo entrenador Thomas Frank, el Tottenham debió haber creído que tenían un ganador seguro. Mostraron una gran promesa en su eventual derrota en la Supercopa de la UEFA ante el Paris Saint-Germain en penales, destruyeron al Burnley en su debut en la Premier League y luego desmantelaron al Manchester City de Pep Guardiola en el Etihad Stadium.

Adelanta tres meses y te costaría encontrar un fanático del Spurs que no tuviera serias reservas sobre Frank, por no hablar de una creciente cantidad de personas que quieren que lo despidan. Tottenham tuvo una suerte increíble de perder solo 1-0 contra el Chelsea a principios de noviembre, mientras que podrían tener pocas quejas sobre la goleada 4-1 del domingo a manos de sus rivales del norte de Londres, el Arsenal.

En esos dos partidos contra sus más amargos rivales, el equipo de Frank registró solo seis disparos y un total combinado de goles esperados de 0.17. Su único gol vino cortesía de Richarlison, quien superó a David Raya desde justo dentro de la mitad de Arsenal durante el segundo de esos dos fracasos.

Frank fue contratado para aportar organización y una cabeza más tranquila a un equipo joven que había sido quemado demasiado por su propia aventura bajo Ange Postecoglou. Sin embargo, al revertir por completo esa identidad, Frank ha hecho del Spurs uno de los equipos más aburridos de la Premier League sin un número suficiente de puntos para hacer que esto sea al menos aceptable. Incluso sus equipos del Brentford de calidad mucho menor nunca cayeron a los niveles que hemos visto de Tottenham en las últimas semanas.

El CEO Vinai Venkatesham declaró tras la contratación de Frank que obtuvo la puntuación más alta en una lista de control de 10 puntos de 30 candidatos a manager. La creencia del club en tal sistema se pondrá a prueba durante el invierno a menos que el danés vuelva a poner su casa en orden.

No hay una solución simple para los problemas del Tottenham, no solo porque carecen gravemente del poder estelar de un Harry Kane o un Son Heung-min para sacarlos de un apuro en estos días, sino que definitivamente hay soluciones al alcance de Frank para frenar este descontento. GOAL presenta ocho ideas para volver a encender al Tottenham:

  • Tottenham Hotspur v Doncaster Rovers - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Destruir el mediocampo 'Bentinha'

    Jamie Carragher desglosó el problema número uno con el juego de construcción de Spurs antes del receso internacional de noviembre, que es que Frank ha puesto demasiada confianza en dos destructores para anclar su mediocampo, particularmente la cesión Joao Palhinha.

    "Palhinha no tiene la calidad," comenzó, comentando sobre un clip de su derrota ante el Chelsea. "Para mí, para un jugador que juega en el mediocampo central del Tottenham, ese es un pase que debes poder hacer. No puede hacerlo, así que... retrocede. Escucha los abucheos. La única razón por la que hace un giro inteligente con la pelota es por los abucheos. De lo contrario, habría vuelto al portero. Palhinha recupera la pelota y da cinco toques porque no tiene la confianza o la habilidad.

    "Podrías mirar ese resultado y pensar que no hay mucho mal, pero cuando ves el partido el fin de semana, fue como ver a un equipo de League Two contra un equipo de la Premier League en la FA Cup. Cuando observas las estadísticas, hubo un gran contraste con el balón, y ese es el mayor desafío para cualquier entrenador que dé ese salto de uno de los equipos de la mitad inferior de la Premier League a uno de los grandes."

    Emparejar al internacional portugués Palhinha con Rodrigo Bentancur no ha ayudado. Aislados, son futbolistas aceptables que pueden romper el juego, pero juntos presentan grandes desafíos para los Spurs tanto dentro como fuera de la posesión. No se muestran para el balón, no quieren progresar el balón centralmente, y no son limpios cuando logran tener el balón. Las derrotas en el derbi mostraron que sus posiciones son efectivamente redundantes también, dado que los Spurs regalaron tantos disparos en el borde de su propia área, en la zona que el dúo debería estar ocupando.

    Pape Matar Sarr, con su energía incansable y determinación para realmente involucrarse en el juego, ha visto inexplicablemente reducidos sus minutos tras un buen comienzo de temporada. Probablemente no sea coincidencia que jugara de manera excepcional contra el PSG y el Man City antes de que los resultados y las actuaciones decayeran cuando fue removido del XI. Mientras tanto, Lucas Bergvall - el único jugador en la plantilla que se asemeja a un creador de juego en profundidad - y Archie Gray no han tenido suficiente participación considerando que aquellos por delante de ellos han estado produciendo actuaciones mediocres cada dos semanas. Frank tiene que recurrir a sangre nueva en el mediocampo.

  • West Ham United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mantén el balón en el suelo

    La incapacidad de los Spurs para progresar el juego en áreas centrales los ha hecho incluso más predecibles de lo que eran bajo Postecoglou. Guglielmo Vicario pasa a Micky van de Ven, Van de Ven se lo devuelve, Vicario se lo devuelve nuevamente, Van de Ven no tiene otra opción más que lanzarlo al canal, donde nadie está dispuesto a desafiar por ello y pierden el balón. Enjuaga y repite cada vez que consigues un saque de meta.

    Frank ha intentado simplificar demasiado el juego del Tottenham. Es excesivo. Como señaló Gary Neville en los comentarios durante la derrota ante el Arsenal, hay una diferencia entre jugar directo y jugar largo sin ningún plan en absoluto.

    Parte del problema actual de los Spurs es que los únicos principios en posesión que parecen estar siguiendo son en las jugadas a balón parado. El danés podría quizá tomar algunos consejos de uno de sus predecesores, Mauricio Pochettino, en este sentido.

    Antes de que el Tottenham anotara su segundo gol en lo que fue una eventual derrota 3-2 ante el Liverpool en 2015 durante su primera temporada, se vio a Pochettino gritando una instrucción en particular hacia el defensor Eric Dier. "¡Eric! ¡A los pies! ¡Nada de balones largos!" gritó desde la línea lateral. Ahora, esta versión de los Spurs se convertiría en un equipo que podría desarticular a los equipos con pases largos, pero el punto es que Pochettino quería que sus tropas aprendieran una forma rudimentaria de su filosofía final primero. Además, esto se produjo después de que el argentino había realizado cambios drásticos en la plantilla para derrocar a la vieja guardia y construir alrededor de un núcleo más joven. Este no sería un territorio sin precedentes para que Frank se adentrara como entrenador del Tottenham.

  • Everton v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Apóyate en laterales naturales

    Este es un punto menor en el esquema general de esta reconstrucción dado que solo hay tres laterales en la plantilla del Tottenham y Destiny Udogie ha estado lesionado parte de la temporada, pero sigue siendo un problema estructural.

    Pedro Porro, uno de los mejores laterales ofensivos de la Premier League, aún no ha alcanzado su mejor forma esta temporada. Está llegando a posiciones prometedoras, pero se ha visto decepcionado por algunos malos centros y por sus compañeros que no saben exactamente dónde posicionarse y qué carreras hacer. Jugar con cinco defensores contra el Arsenal habría tenido mucho más sentido si el lateral derecho titular de España hubiera comenzado en lugar de la opción más defensiva de Djed Spence.

    Hablando de la estrella inglesa, la inclinación de Spence a meterse hacia el centro del campo cuando se despliega por la izquierda también ha contribuido a una sobrecarga de inactividad en el medio del campo. En ausencia de Udogie, valdría la pena darle a Van de Ven más oportunidades como lateral, donde ha estado jugando para la selección nacional de Países Bajos.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Confianza en Simons

    En agosto, Tottenham casi cerró un trato para fichar a Eberechi Eze. En el último momento, el Arsenal intervino y lo llevó de vuelta a su club de la infancia. La ventaja para los Spurs fue que esto llevó a un acuerdo por Xavi Simons, quien estaba más abajo en su lista de objetivos solo porque parecía que se dirigiría a Chelsea en su lugar.

    Habría herido inmensamente a los Lilywhites que Simons fuera dejado de lado para el derbi mientras que Eze les anotó un hat-trick. El punto que hicieron los aficionados en las redes sociales después del partido fue que hay una ironía en que probablemente Eze ni siquiera habría sido seleccionado para este encuentro si se hubiera unido a Tottenham, dada la medida en que el pragmatismo de Frank ha llegado hasta este punto.

    Simons, al igual que Florian Wirtz de Liverpool, todavía se está adaptando a la Premier League tras un exitoso período en la Bundesliga. Si los fanáticos de los Spurs quieren algún consuelo sobre lo que sucedió en el Emirates Stadium, el holandés es cinco años menor que Eze y claramente tiene el potencial para convertirse en un mediocampista de ataque líder, aunque su desarrollo solo está siendo obstaculizado por Frank y sus mediocampistas defensivos que se niegan a involucrarlo más en los juegos.

    Este equipo de Tottenham ha creado muy poco a lo largo de la temporada, independientemente de si Simons ha estado jugando, aunque probablemente uno de sus períodos más potentes fue cuando estaban perdiendo ante Brighton en octubre, y la introducción del No.10 en su posición natural ayudó a los Spurs a remontar desde dos goles abajo para conseguir un empate 2-2 bien merecido. Simons bien podría recibir más libertad para moverse e integrarse en los juegos si los hombres de Frank están generando totales de xG tan escasos de todos modos.

  • Newcastle United v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Escucha tu propio consejo

    Eso nos lleva de vuelta a una cita que ha estado circulando nuevamente entre los aficionados de los Spurs. Durante la presentación de Frank, predicó a un nuevo club el principio definitorio que le había servido tan bien en el Brentford.

    "Siempre digo esta frase: 'Si no tomas riesgos, también tomas riesgos'. Así que creo que es importante que tomemos riesgos. Si no arriesgas el balón, no puedes crear nada", fueron sus palabras en junio. Bueno, entonces el Tottenham ha estado jugando de manera bastante precaria según esos estándares.

    Lo que Frank probablemente quiso decir con esas palabras se tradujo probablemente en las actuaciones contra el PSG y el Man City en agosto, donde los Spurs presionaron a dos de los mejores equipos de fútbol del mundo hasta ponerlos en una incomodidad extrema y fueron un poco desafortunados de no haber ganado ambos partidos 2-0. Esa es la receta que hizo que su equipo, las Abejas, derribara a tantos equipos del 'Big Six' cuando estaba en el Gtech Community Stadium. Pero las actuaciones este otoño no han seguido su ejemplo y Frank tiene que llegar al fondo de eso.

    "Intentamos venir aquí y ser agresivos y presionar alto y por momentos ir a por ellos. No lo logramos con esa parte. No conseguimos acercarnos lo suficiente en las situaciones en las que podíamos," dijo Frank después del partido contra el Arsenal. "Eso significa que nos echamos hacia atrás y nos volvimos un poco demasiado pasivos. Parece que estamos siguiéndolos. Cuando finalmente tomamos el balón no fuimos lo suficientemente buenos para salir de esas situaciones. Por doloroso que sea admitirlo, definitivamente nos llevan seis años de ventaja y nosotros llevamos cuatro meses, pero incluso con eso, todavía esperaba mucho más de nosotros hoy. No que pudiéramos dominar durante 90 minutos, sino que pudiéramos ser tan competitivos como lo fuimos contra el Man City y el PSG."

  • AS Monaco v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Mantente con un sistema por ahora

    Frank cambió a un 5-4-1 contra el Arsenal, solo para que su plan de juego se viniera abajo una vez que los Gunners marcaron dos veces antes del silbato del medio tiempo. Carragher nuevamente criticó a Frank por tal cambio.

    "No juegan ese sistema tan a menudo. Esa es siempre la caída de ese sistema. Es de lo que hemos estado hablando durante 12 meses con el Man United y Ruben Amorim", dijo. "Cuando hablamos sobre la defensa de cinco siempre hablamos de los dos mediocampistas centrales. Esa es la parte de ese sistema que te decepcionará.

    "En términos de aislamiento hoy tácticamente, sí, eso les causó un gran problema, pero creo que la imagen más amplia para Thomas Frank y Tottenham es - están perdiendo algunos jugadores atacantes realmente buenos - pero lo más importante para cualquier entrenador que da ese salto es si puede crear oportunidades, si puede marcar goles, si puede ganar partidos en lugar de detener al oponente."

    Fue una decisión cuestionada también en la rueda de prensa de Frank. "Soy un gran creyente de que no importa qué sistema juegues, puedes tener éxito", fue su respuesta. "Entiendo completamente la pregunta y siempre asumiré toda la responsabilidad. Toda la responsabilidad será siempre mía hoy cuando no nos desempeñamos bien.

    "Elegí un equipo que jugó 5-4-1, lo cambié en el medio tiempo, muy inteligente un minuto después anotaron, 3-0. Luego el resto es historia después de eso. Lo que diría es que no importa si jugamos con otro sistema, necesitamos ser más agresivos y mejores en los duelos. Eso no importa para el sistema, pero necesito asumir la responsabilidad de todo hoy."

    En cierta medida, Frank tiene razón. El sistema es irrelevante si no puedes hacer lo básico, pero jugar de una manera básica puede ser la mejor ruta de los Spurs hacia la productividad nuevamente. Revolver la línea de ataque cada tres días claramente está afectando la química también. Tottenham necesita una identidad antes de que puedan siquiera comenzar a pensar en dominar el característico circuito camaleónico de formaciones y estilos de Frank.

  • Tottenham Hotspur Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Termina esta pesadilla de relaciones públicas

    Postecoglou, con todos sus defectos, tenía el don de la palabra. Es difícil imaginar a muchos otros entrenadores con menos habilidad verbal durando tanto tiempo como él en el Tottenham. El australiano solía encantar a los medios, logrando que creyeran que perder partido tras partido era parte de un proceso exitoso. Al menos podía colgarse la medalla de tener un comienzo récord en su primera temporada en la Premier League y gloria en la Europa League.

    El buen crédito de Frank desde el inicio de la temporada ya se ha evaporado, y a este ritmo es extremadamente difícil imaginarlo trayendo trofeos al Spurs. Aunque no al nivel de Postecoglou, Frank era considerado un buen orador en Brentford, alguien digno de ser la cara del club en todos los asuntos, pero ahora se está resquebrajando bajo un foco más intenso.

    La presión del Tottenham de ganar cada tres días, con partidos seguidos y precedidos de conferencias de prensa llenas, puede haberle afectado. Cometió un error en su primera reunión con los medios, accidentalmente alabando al Arsenal por su temporada invicta 2003-04 al decir 'perderemos partidos al 100%'. Ha habido varios otros pasos en falso desde entonces, incluyendo su comentario '¿quién es Eze?' antes del hat-trick del creador de juego.

    Esto no solo es un problema para el equipo y el personal, sino para el club en su conjunto. Hace seis o siete años, el Tottenham estaba en una trayectoria ascendente, superando al Arsenal y Chelsea como el mejor equipo de Londres. La plantilla se ha debilitado significativamente, el estadio supuestamente 'revolucionario' es hermoso pero definitivamente no intimidante, y una desidia general ha hecho que los estándares bajen en todos los niveles.

    No es justo que Frank tenga que cargar con la responsabilidad de apagar todos estos incendios cuando enfrenta a la prensa y con el rendimiento de su equipo, pero eso es lo que hacen los mejores entrenadores a este nivel y bajo esta presión.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Consigue esa victoria contundente

    No hay garantía de que Frank sobreviva este duro invierno. Los partidos contra PSG, Fulham, Newcastle y Brentford podrían decidir su destino si todo sale mal como amenaza con hacerlo.

    El Tottenham necesita un milagro casi imposible para obtener un resultado en el Parc des Princes el miércoles. Jugar con más intención y hacer algunos avances contra los campeones europeos probablemente contribuiría más a reconstruir los puentes con los aficionados que esperar a morir en su propia área de 18 yardas.

    Pero más allá de eso, los Spurs necesitan mostrar algo más de cojones. Frank no puede permitirse que sus viejos rivales del Fulham y Marco Silva lo superen de nuevo, mucho menos cuando su antiguo club visite N17 siete días después, mientras que el viaje a St James' Park entre medio es otra oportunidad para ganar en territorio ajeno.

    El Tottenham de Frank está en camino de ser recordado como uno de los equipos menos ambiciosos que jamás haya jugado en la Premier League. Es hora de tomar algunos riesgos.

