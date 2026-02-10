Getty Images Sport
Thomas Frank admite que el Tottenham se encuentra en una situación «desesperada» al dar a conocer las malas noticias sobre las lesiones de Dejan Kulusevski y Destiny Udogie.
La presión alcanza su punto álgido mientras continúa la racha sin victorias.
El ambiente en el estadio Tottenham Hotspur se ha vuelto tóxico a medida que la temporada nacional del club llega a un punto crítico. Los Spurs han tenido un comienzo de 2026 desastroso, sin conseguir ni una sola victoria en la Premier League en siete intentos y cayendo al puesto 15 de la tabla. Tras una desmoralizante derrota por 2-0 ante el Manchester United, el equipo londinense se encuentra ahora a solo seis puntos de la zona de descenso, una realidad que parecía impensable al comienzo de la campaña.
Aunque su rendimiento en Europa le ha proporcionado un respiro temporal, la presión sobre el entrenador Frank es ahora inmensa. Los aficionados han comenzado a expresar abiertamente su frustración, y los llamamientos a un cambio en el liderazgo se hacen más fuertes tras cada fin de semana sin victorias. El equipo parece carecer de confianza y estabilidad defensiva, y con un calendario de partidos desalentador en el horizonte, la perspectiva de verse arrastrado a una auténtica lucha por la supervivencia ya no es una teoría marginal, sino un peligro inminente. La visita del Newcastle el martes se considera un partido que hay que ganar sí o sí para un entrenador que lucha cada vez más por mantener su puesto.
- Getty Images Sport
Frank está «desesperado» por conseguir la victoria.
En declaraciones a los medios de comunicación, Frank fue cuestionado sobre si su equipo se encuentra ahora oficialmente inmerso en la lucha por el descenso. Respondió con una valoración muy sincera del estado mental del club.
«No hay duda de que estamos desesperados por ganar partidos. Desesperados», afirmó. «Y yo estoy centrado en el Newcastle de mañana. Tenemos ante nosotros una gran oportunidad contra un buen equipo. Eso es lo principal. ¿Podremos salir al campo y conseguir los tres puntos mañana? Sería muy bueno. Y luego remontar desde ahí y mirar hacia adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es el objetivo principal».
Al ser presionado por su uso de la palabra «desesperados», Frank añadió: «Quizás podría haberlo expresado de otra manera. Pero creo que hay algo, debería ser esa sensación. Debería ser esa sensación cuando no hemos ganado lo suficiente. Así que, en mi forma de trabajar, todos somos diferentes, si no has ganado lo suficiente, entonces haces todo lo que puedes, y de hecho haces un poco más, trabajas un poco más duro, simplemente sabes que esa es la forma de salir de un momento difícil. Eso es lo que espero de los jugadores y, de hecho, creo que es lo que veo en ellos. Creo que corren mucho y por eso me molesta tanto que no hayamos sacado nada del partido contra el United, porque habrían sido cinco partidos y estoy convencido de que, 11 contra 11, habríamos sacado algo».
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previsiones de expertos, predicciones basadas en datos e información ganadora con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete ahora a nuestra creciente comunidad!
Las lesiones de Udogie y Kulusevski suponen un duro golpe
El parte médico facilitado por Frank no hizo más que aumentar la sensación de pesimismo que rodea al club. Confirmó que el lateral izquierdo italiano Destiny Udogie es el último jugador clave en sumarse a una lista de lesionados que ya incluye a James Maddison, Pedro Porro, Richarlison y Ben Davies, entre otros. Frank desglosó el diagnóstico y el preocupante pronóstico para Dejan Kulusevski, que estará de baja durante mucho tiempo.
«Sí, por desgracia, Destiny tiene una lesión en el tendón de la corva. Estará fuera durante las próximas cuatro o cinco semanas», añadió. «Por supuesto, es un proceso continuo para seguir fortaleciéndolo cada día más. Por lo tanto, es un proceso a largo plazo. Es una combinación de diferentes cosas: trabajo en el gimnasio, recuperación, entrenamiento, gestión, carga de juego y todo eso». «
Añadió: «Kevin [Danso] se reunió con el especialista y está avanzando. Todavía faltan semanas para que esté disponible. [Kulusevski] tiene otra cita a finales de esta semana, donde sabremos más, pero, por supuesto, al no estar en la convocatoria de la Liga de Campeones, es una señal de que no será mañana».
- Getty Images Sport
Frank defiende a Romero y confirma el regreso de Spence.
En una rara noticia positiva, Frank confirmó que Djed Spence se ha recuperado de un problema en la pantorrilla y está disponible para llenar el vacío dejado por Udogie y el sancionado Cristian Romero. Frank dedicó gran parte de la rueda de prensa a defender a su capitán, que comienza su sanción tras la tarjeta roja que recibió contra el United.
Añadió: «Perdemos a dos jugadores para mañana [Romero y Udogie], pero Djed Spence está de vuelta», dijo. «Y creo que [Radu] Dragusin va a estar bien cuando vuelva. Así que sé que mañana también pondremos un equipo muy competitivo. Y luego, con suerte, debería haber un poco más después de eso para el equipo».
Cuando se le preguntó si Romero todavía puede considerarse un líder tras su última expulsión y sus críticas públicas al club días antes, respondió: «Creo que es un líder. Ya lo he dicho antes: es un líder joven. Así que está aprendiendo cada día. Pondré un ejemplo. Recuerdo que cuando tenía 30 años, pensaba que estaba en la cima del mundo. Estaba muy lejos del nivel que tengo hoy en día en términos de liderazgo y comprensión de las cosas.
Y cuando tienes un jugador que juega con tanta pasión y agresividad, a veces pueden pasar cosas así. Eso no quiere decir que no deba aprender de ello. Por supuesto, tiene que aprender de ello para seguir adelante».
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios