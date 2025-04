GOAL intenta lo imposible al clasificar a los mejores futbolistas que han jugado en la máxima categoría inglesa desde el 2000.

Elegir a los 25 mejores jugadores de la Premier League del siglo XXI hasta ahora - hablar de una tarea ingrata. No hay un campeonato más popular en el planeta y, por lo tanto, ninguno más escrutado. O discutido. Sería difícil encontrar a un aficionado al fútbol en cualquier parte del mundo que no tenga un equipo de la Premier League - o al menos que no vea los partidos a diario, lo que significa que todos tienen una opinión sobre los mejores equipos y jugadores de la EPL.

Es, por lo tanto, inevitable que la siguiente lista - que se basa en una combinación de títulos, talento, longevidad e impacto - provoque una avalancha de críticas. ¡Grandes modernos como Robert Pires, Nemanja Vidic, Sol Campbell, Gareth Bale y Robin van Persie ni siquiera han llegado a la lista, por el amor de Dios!

Es importante tener en cuenta que los logros y actuaciones anteriores al 1 de enero de 2000 no han sido considerados, lo que excluye los años de auge de las leyendas de la Premier League como Ryan Giggs, Alan Shearer y Roy Keane, quienes serían una apuesta segura para un XI de todos los tiempos - pero esa advertencia difícilmente nos va a salvar de las reacciones más amargas. Hay demasiadas decisiones polémicas y casos convincentes por hacer para ser incluidos - o excluidos.

Entonces, ¿a qué esperas? ¡Cuanto antes empieces a leer, antes podrás expresar tu indignación en la sección de comentarios!