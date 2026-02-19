(C)Getty images
¡Thibaut Courtois tiene un nuevo club! El portero del Real Madrid se convierte en accionista del club francés
Courtois se une al proyecto Le Mans como nuevo accionista
Según ha informado RMC Sport tras un comunicado oficial del Le Mans FC el jueves, Courtois se ha incorporado al club como su último accionista y tratará de utilizar su experiencia como portero de talla mundial, ganador de la Liga de Campeones y de La Liga, para ayudar al club de la Ligue 2 a ascender y consolidar su objetivo de convertirse en uno de los clubes más importantes de Francia.
El jugador de 33 años se ha unido al Le Mans a través de su empresa de inversión NxtPlay Capital. El grupo brasileño Outfield ha completado la adquisición para convertirse en el accionista mayoritario del Le Mans, y la participación de Courtois llega junto con otros accionistas minoritarios como Djokovic, Massa y Magnussen, aunque el portero del Real Madrid es el primero del cuarteto que proviene del mundo del fútbol.
Le Mans emite un comunicado tras la inversión de Courtois
Le Mans escribió en un comunicado del club: «Thibaut Courtois, dos veces ganador de la Liga de Campeones de la UEFA y portero emblemático, aporta su experiencia de alto nivel, tanto dentro como fuera del campo».
Y continuó: «Tras adquirir una participación en el Le Mans FC este verano, el grupo brasileño OutField da ahora un paso más al cerrar la adquisición del club junto con un grupo reforzado de deportistas de renombre mundial e inversores europeos.
Este mayor compromiso tiene como objetivo acelerar y consolidar el desarrollo estructural del Le Mans FC. En colaboración con Thierry Gomez, presidente del club, OutField proporcionará los recursos necesarios para apoyar y amplificar el crecimiento del proyecto.
Uno de los pilares del proyecto ya está en marcha: la construcción de un centro de entrenamiento dedicado al desarrollo del talento local. A medio plazo, el objetivo es convertir al Le Mans FC en un referente nacional en el desarrollo de la cantera, convirtiéndolo en un motor estratégico de crecimiento y una cantera sostenible para el primer equipo».
El club francés presenta ambiciosos planes para el futuro.
El comunicado del club añadía: «A punto de cumplir diez años como presidente, Thierry Gomez seguirá al frente del proyecto que inició en 2016: construir un club estructurado y resistente a largo plazo.
Durante nueve años, se ha llevado a cabo un extenso trabajo para fortalecer la organización del club, desarrollar la formación de los jóvenes, apoyar el crecimiento de la sección femenina y unir a todas las partes interesadas del Le Mans FC: jugadores, personal, empleados, voluntarios, socios y aficionados.
El objetivo es construir un club de fútbol ambicioso y sostenible, arraigado en el emblemático legado automovilístico de la ciudad y en una identidad de marca reconocida a nivel mundial. Las prioridades son reforzar el rendimiento deportivo y desarrollar la marca del club, tanto a nivel local como internacional, con el fin de aprovechar al máximo el potencial deportivo y comercial del Le Mans FC».
El futuro es prometedor para el «Wrexham francés»
El Le Mans ha sido apodado el «Wrexham francés» debido a su plantilla repleta de propietarios famosos, mientras que Courtois sigue los pasos de sus compañeros del Real Madrid Kylian Mbappé y Vinicius Jr, quienes ya han invertido en clubes en el pasado. Mbappé invirtió 12,6 millones de libras (16,9 millones de dólares) en el SM Caen, club de tercera división francesa, en julio de 2024, mientras que Vinicius es el principal inversor del FC Alverca, club de la primera división portuguesa, que ascendió a la Primeira Liga la temporada pasada.
La llegada de Courtois al Le Mans refleja las ambiciones del club francés de hacerse famoso en toda Europa y más allá, con la inversión y el apoyo de atletas de talla mundial como el belga y Djokovic.
El Le Mans ocupa actualmente el quinto puesto de la Ligue 2, a solo tres puntos del líder, el Troyes, con 23 partidos disputados. Ascendió de la Championnat National, la tercera división del fútbol francés, en 2024/25 y no ha estado en la Ligue 1 desde 2009/10, pasando solo cinco temporadas en la máxima categoría en la historia del club. Con la inversión y el apoyo de Courtois, que se suma a su ya destacada propiedad, esperan que eso cambie pronto.
