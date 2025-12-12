Getty/GOAL
Thibaut Courtois respalda a Xabi Alonso tras la derrota ante el Manchester City en la Champions League
El Real Madrid sufre otra derrota en casa
El Santiago Bernabéu vivió un ambiente tenso el miércoles por la noche, cuando el Real Madrid encajó su segunda derrota en casa en apenas tres días. Tras perder 2-0 contra el Celta de Vigo el pasado fin de semana, los blancos cayeron 2-1 frente al Manchester City en la Champions, aumentando la presión sobre Xabi Alonso.
Rodrygo abrió el marcador para el Madrid, pero Nico O'Reilly y Erling Haaland dieron la vuelta al partido y sellaron la victoria de los ingleses. El pitido final provocó muestras de frustración entre la afición, aunque Thibaut Courtois se presentó en zona mixta para enviar un mensaje firme sobre el respaldo del vestuario a su entrenador.
Courtois se compromete a “cambiar esta dinámica” en el Real Madrid
Hablando tras la derrota ante el City, Thibaut Courtois negó que el vestuario haya perdido la fe en Xabi Alonso y aseguró que todos están comprometidos con el entrenador. “Hoy demostramos que somos un equipo unido, apoyamos al entrenador y estamos luchando para cambiar esta dinámica”, declaró.
El Real Madrid llega a este momento tras solo dos victorias en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, cayendo al segundo puesto de LaLiga y al séptimo en la fase de grupos de la Champions League. La derrota frente al City marcó dos caídas consecutivas en el Bernabéu, algo poco común para los campeones europeos.
El encuentro comenzó bien para los locales, con Rodrygo rompiendo su sequía goleadora a los 28 minutos. Sin embargo, Nico O’Reilly empató rápidamente y Erling Haaland convirtió un penal justo antes del descanso tras una falta de Antonio Rüdiger, sellando la remontada del equipo de Guardiola.
Entendiendo la ira del Bernabéu
Thibaut Courtois reconoció la frustración de los aficionados tras la derrota ante el Manchester City, pero defendió el esfuerzo del equipo ante un rival de gran calibre. “Entiendo la ira después de una racha así, pero creo que reaccionamos en el campo, hicimos todo lo posible y perdimos contra un rival muy bueno”, dijo el portero belga.
El City, cuarto en la fase de grupos de la Champions con 13 puntos, controló gran parte del juego, aunque el Madrid reaccionó bien, creando oportunidades en la segunda mitad. Courtois incluso realizó una doble parada que evitó un tercer gol del City y mantuvo el marcador 2-1.
Consultado sobre el futuro de Xabi Alonso, el portero fue claro en su respaldo: “Todos aquí apoyarán al entrenador con todo nuestro corazón”. Este respaldo público llega en un momento clave, con el Madrid aún en zona de clasificación automática para los octavos de final, pero con poco margen de error para los próximos partidos contra Mónaco y Benfica.
La situación se complicó por la ausencia de Kylian Mbappé, quien permaneció en el banquillo debido a una molestia en la rodilla, obligando a Alonso a depender de Rodrygo, Vinicius Jr. y Gonzalo García en la delantera.
El Real Madrid apunta al Alavés para recuperar impulso
El Real Madrid busca recuperarse en LaLiga este domingo ante Alavés. Courtois insiste en que el equipo debe convertir su unidad interna en victorias y frenar la racha negativa. Una victoria estabilizaría la situación antes de la pausa de invierno; otro tropiezo prolongaría la mala dinámica. Todo apunta a Mendizorrotza como escenario clave para recuperar confianza.
