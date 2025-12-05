Thibaut Courtois reconoce altibajos con Xabi Alonso tras la victoria clave del Real Madrid

El Real Madrid volvió a la senda del triunfo fuera de casa con una contundente victoria por 3-0 sobre el Athletic Club en San Mamés, en lo que Xabi Alonso describió como su actuación más completa de la temporada. Courtois fue clave al realizar una atajada decisiva con el 1-0, negando al Athletic su mejor oportunidad y ayudando al Madrid a reducir la diferencia con el Barcelona a un solo punto. Sin embargo, la victoria tuvo un costo: Eduardo Camavinga y Trent Alexander-Arnold sufrieron nuevas lesiones en una noche que, de otro modo, revitalizó la confianza del equipo.

El partido cobraba aún más importancia después de que los tres encuentros de liga anteriores del Madrid hubieran terminado en empate, aumentando la presión sobre los jugadores y sobre Alonso. Los Blancos mostraron una intensidad notablemente superior a la de semanas previas, especialmente si se compara con la floja actuación ante el Girona, donde Courtois admitió que “no dieron lo suficiente”. Una mejor organización, presión constante y sólida estructura defensiva permitieron al equipo controlar fases del juego que habían resultado problemáticas durante el declive de noviembre.

A pesar del cómodo resultado, persisten las preocupaciones sobre la consistencia táctica y la armonía en el vestuario. La victoria llega tras un período en el que varios jugadores veteranos habrían mostrado reservas sobre los métodos de Alonso, alimentando especulaciones sobre posibles tensiones internas. Aunque el Madrid respondió en el campo, el ruido interno sobre relaciones y expectativas sigue siendo un factor clave en la narrativa de su temporada.