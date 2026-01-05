Getty Images Sport
Thiago Silva regresa a Europa a los 41 años tras salir de Fluminense
El veterano regresa a su antiguo club
Se esperaba que el veterano defensa pusiera fin a su carrera tras su emotivo regreso a Río de Janeiro en 2024. Sin embargo, el ex capitán de Chelsea y PSG ha dejado claro que todavía tiene hambre de jugar al más alto nivel. El domingo por la tarde, los gigantes portugueses confirmaron en sus redes sociales que habían fichado al central brasileño hasta el final de la temporada 2025-26.
Esta incorporación se convierte en una de las transferencias de final de carrera más destacadas de la era moderna. A sus 41 años, cuando la mayoría de los jugadores ya han dado el salto a la dirección técnica o al análisis deportivo, Silva sigue decidido a competir al máximo nivel. Su llegada al Estádio do Dragão aporta una enorme experiencia a un equipo que actualmente lidera la Primeira Liga bajo las órdenes del técnico italiano Francesco Farioli.
Un mensaje para los aficionados
Silva aterrizó en el aeropuerto Francisco Sá Carneiro en un jet privado, donde fue recibido por funcionarios del club y un auténtico frenesí mediático. En un video publicado por el Porto poco después de su llegada, el defensor se dirigió directamente a los aficionados, sosteniendo una bufanda del club con una sonrisa radiante.
"Hola, portistas. Estoy en Porto después de casi 22 años", dijo en el clip. "Estoy muy feliz y espero verlos pronto."
Además, se le entregaron camisetas personalizadas para su esposa, Belle, y sus dos hijos, Iago e Isago, quienes actualmente forman parte de la academia del Chelsea. El gesto subraya el carácter familiar de su decisión, acercándolo a su familia en Londres en lugar de su base en Río.
La genialidad táctica de Farioli
El fichaje representa un refuerzo clave para el entrenador Francesco Farioli. El técnico italiano, que asumió el mando en el Dragão el verano pasado, ya ha construido la mejor defensa de la liga, pero buscaba añadir liderazgo y experiencia tras la grave lesión de Nehuén Pérez.
Según A Bola, Farioli pidió específicamente un defensor veterano capaz de integrarse de inmediato en su sistema basado en la posesión. Aunque el equipo cuenta con jóvenes talentosos como Jakub Kiwior y Jan Bednarek, el técnico considera que la capacidad de Silva para organizar una línea alta y su serenidad con el balón serán fundamentales tanto en la recta final por el título como en las fases eliminatorias de la Europa League.
Conocido por su meticuloso enfoque táctico, Farioli valora la distribución de élite del brasileño. A pesar de sus 41 años, Silva jugó 46 partidos en 2025 para Fluminense, demostrando que su resistencia sigue intacta. El personal médico del Porto también quedó impresionado por sus datos físicos, comparables a los de jugadores una década más jóvenes.
Cerrando un círculo doloroso
Para Silva, este fichaje es mucho más que un último gran contrato; representa una oportunidad de cerrar un capítulo fantasma de su pasado. Su vínculo con el club comenzó en 2004, cuando llegó a Porto como joven promesa procedente de Juventude. Sin embargo, aquel primer paso en Europa se convirtió en una pesadilla que puso en riesgo no solo su carrera, sino su vida.
Tras luchar por ganarse un lugar en el primer equipo y ser relegado a la escuadra B, contrajo un grave caso de tuberculosis. Pasó seis meses hospitalizado en Moscú, solo, y los médicos le advirtieron que podía perder parte de un pulmón y que jamás volvería a jugar. Se marchó de Portugal sin haber debutado oficialmente con el equipo senior.
Ahora, más de dos décadas después, “O Monstro” regresa como uno de los defensores más laureados de su generación, listo para finalmente vestir la camiseta de los Dragones. Es un arco narrativo que le ofrece la oportunidad de reescribir su historia en la ciudad que marcó sus inicios.
El impulso detrás de este sorprendente regreso parece ser la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica. A pesar de su veteranía, Silva no se ha retirado del servicio internacional; su último partido con Brasil fue en 2022. Los informes señalan que considera que competir nuevamente en una liga europea aumentará sus posibilidades de volver a captar la atención de los seleccionadores nacionales, más que permanecer en Brasil.
